武汉金银潭医院院长张定宇拟任湖北省卫健委副主任

抗疫表现突出，湖北拟提拔重用4名干部

湖北日报讯 (记者彭小萍、许旷)为进一步树立实干担当鲜明导向，激励先进、鼓舞斗志、凝聚合力，4月10日，湖北省委组织部报请省委研究同意，拟提拔重用4名在疫情防控工作中表现优秀、业绩突出、群众公认的干部。

张定宇，男，1963年12月生，现任武汉市金银潭医院(市传染病医院)党委副书记、院长，拟任省卫生健康委员会党组成员、副主任。他业务能力突出，勤奋敬业，敢于迎难而上。当首批不明原因肺炎患者转入武汉市金银潭医院后，当机立断组建隔离病区，采集病人支气管肺泡灌洗液送检，为实验室确认病毒赢得了时间。接诊新冠肺炎患者以来，坚持吃住在医院，全身心投入患者救治工作，处理各类突发事件，确保医院有序高效运转。精心做好驻院援鄂医疗队的服务工作，有效保障救治资源。身患“渐冻症”，妻子感染新冠肺炎，仍坚守奋战在抗疫第一线，“我必须跑得更快，才能跑赢时间”的精神感动干部群众，获得了社会普遍赞誉。今年1月31日，省委授予其“全省优秀共产党员”称号。

贾立，男，1968年8月生，现任宜昌市城市管理执法委员会党组书记、主任、一级调研员，拟任县(市、区)委书记。他担任宜昌市防控指挥部环境整治组组长，第一时间投入战斗，沉着冷静、主动谋划环境整治和疫情防控工作。负责全域和重点场所消毒、特殊有害垃圾收运、医疗废弃物处置、大件杂物清理、污水处理等工作，组织力量累计消毒5000余万平方米，收处各类垃圾5.3万吨，清理卫生死角3.9万个和大件杂物1300余吨，垃圾无害化处理率和污水排放达标率均达到100%。受理市长热线城管类诉求78件，办结率和满意率均为100%。注重抓班子、带队伍，结合疫情防控加强城管队伍作风建设，组织城管系统干部职工下沉社区3100余人次，较好完成转运防疫物资、配送居民生活物资的任务，下沉干部职工无一感染。

伍昌军，男，1970年1月生，现任松滋市委副书记、市长，拟任县(市、区)委书记。他敢于担当，在市委书记感染新冠肺炎治疗期间，坚持统筹谋划，靠前指挥。快速组建疫情防控组织体系，较早实施交通管制、小区封闭管理等措施。积极做好救治准备工作，指导组建5个医疗救治小组和17个救治小分队，仅用4天时间组织完成市人民医院救治点改扩建任务。经常下乡进村督办指导、筛查死角，推进各项防控措施落地落实落细，排查返乡人员12.2万人。松滋市累计确诊病例140人，治愈出院136人，较早实现“双清零”，防控工作成效排在荆州市前列。坚持分区分级推动农业恢复生产，统筹解决各类企业复工复产难题，目前松滋市规模以上企业全部复工复产，医疗秩序、经济秩序、生活秩序基本恢复正常。

王胜弘，男，1961年8月生，现任咸宁市委宣传部常务副部长、一级调研员，拟晋升为二级巡视员。他担任咸宁市疫情防控指挥部宣传组常务副组长，坚守一线，全身心投入疫情防控舆论宣传引导工作。积极开展传染病防治法和防控知识宣传，组织播出电视公益广告10200余条次，制作防疫知识宣传单、宣传册、宣传画200余万份。策划组织“战疫一线党旗红”“咸宁打赢疫情防控阻击战‘红黑榜’”“云南医疗队在咸宁”等专题栏目，集中宣传一线人员感人事迹，讲好咸宁战“疫”的暖心故事。带领宣传组创作的大批优质作品被中央媒体、省级媒体采用，推出的咸宁市公安局特警支队民警先进事迹在社会上引起了较好反响。