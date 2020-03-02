全球首例新冠肺炎病人肺移植手术成功
3月1日，北京青年报记者从著名肺移植专家陈静瑜处了解到，2月29日，陈静瑜团队在无锡成功进行全球首例新冠肺炎双肺移植手术。业内专家认为，这例新冠肺炎危重症病例肺移植手术对降低死亡率有较大意义。
该新冠肺炎病例在江苏省,患者为59岁男性，1月23日发病，确诊新冠肺炎后，经过插管+ECMO和药物治疗后，连续核酸检测呈阴性，但双肺功能已严重受损且不可逆。
2月29日，在江苏省卫健委支持下，无锡市卫生系统打破常规、整合一切医疗资源，由陈静瑜教授团队对该病例进行了双肺移植手术。肺源系外地脑死亡患者爱心捐献，在外省获取经高铁转运7小时至无锡。截至目前，该病人术后已经清醒，移植双肺功能氧合良好，生命体征平稳。
陈静瑜说，新冠肺炎病例接受肺移植手术最主要有三个医学前提条件：一是病人经呼吸机+ ECMO维持，双肺呼吸衰竭不可逆；二是核酸检测连续多次呈阴性；三是其他脏器功能基本正常，全身状况能够承受肺移植手术。
陈静瑜说，这类手术风险很大，对心理和体力考验极大。为了病人移植手术成功，同时力争医护人员零感染，在江苏省的大力支持下，医疗团队术前进行了周密的部署准备工作。
陈静瑜表示，“下一步团队将密切维护好病人，重点探索此类患者的围术期管理，做好移植后抗排异、抗感染后续治疗，总结经验，为更多晚期的新冠肺炎危重症病例救治打开希望之门。”文/本报记者 匡小颖
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