北京一级响应机制目前不作调整

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市政府副秘书长陈蓓表示，北京作为首都，在疫情防控中需要采取更加从严从实的措施。目前北京的一级响应机制没有调整。

陈蓓表示，在当前形势下，北京建立常态化防控机制，要关注境外新冠肺炎疫情暴发式上升的态势，短期内难以有效控制，面临输入风险；统筹推进疫情防控和经济社会发展的需要，全面促进复工复产；重点地区解封后人员加速流动；人民群众渴望逐步恢复正常生活工作秩序四方面因素。北京作为首都，其承载的特殊功能和影响，疫情防控中需要采取更加从严从实的措施。这既包括目前的一级响应机制不作调整，也包括严格落实属地、部门、单位、个人的四方责任，还包括在本市疫情防控形势总体向好的情况下，针对境外疫情暴发式上升态势，所采取的入境人员全部集中隔离观察、全面做核酸检测的“双全”严格措施。通过实施上述措施，实现关口前移、预防为主、闭环管理，力争做到防控工作百密无疏。

新冠病毒的来源、特性以及传播的规律，都需要更加科学地把握和研究。特别是国内境外输入病例累计已突破千例，部分省市出现境外输入关联病例、本土病例和无症状感染者，更需要统筹发热门诊和检测资源，提升检测能力，加强人群监测和流行病学调查，科学把握规律，有效施策防控。本市按照专家的建议，加大了对进京重点人群的检测和监测，加大了对发热门诊就诊者的检测和监测，加强了对出院病人和家庭成员等群体的检测和监测。在近期所采取的防控措施中核酸筛查检测的覆盖面在进一步扩大。通过科学筛查，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。同时，在前期防控的基础上，进一步加大大数据平台的支撑力度，围绕着科技战“疫”开展科研攻关，开展创新技术应用，加速疫苗研制，力求让科学防控贯穿始终。

本市在防控工作中通过精准的限流、预约和有效的机制对接，最大限度地减少人员不必要的流动，减少一定时间内人员流动的密度，减少人员无序流动的风险。陈蓓表示，本市采取的进出京人员隔离观察14天的措施，不单纯是落实医学观察隔离的措施，也是减少非必要流动的措施。本市将针对疫情整体形势的变化，科学、动态调整进出京流量和医学观察等措施，巩固来之不易的成果。精准防控还包括根据不同行业、不同地区、不同单位、不同人群的特点，分类施策，精准制定专业技术指引，有效落实各项防控措施。

陈蓓表示，疫情防控没有例外、没有侥幸、没有旁观者，特别是在全面推动复工复产过程中，要严格落实四方责任，通过更加严实的措施，促进复工复产；通过更加畅通的渠道，保障复工复产；通过更加完善的机制，支持复工复产。各级党员领导干部要坚决防止厌战情绪、松懈心理，毫不放松地抓紧、抓细、抓实各项防控工作，标准不降，力度不减，慎终如始，善作善成。要总结已有的防控工作经验，检视存在的问题，紧紧围绕防控工作的机制对接、制度完善、体系建设，补齐短板，堵塞漏洞，固牢根基。

常态化的疫情防控也意味着市民心中防控的“弦”不能松，在疫情防控中已经形成的好习惯必须坚持，各类防控措施必须遵守，戴口罩、勤洗手、常通风、不聚会、不聚餐必须延续；公勺、公筷、分餐制及在公共场所保持1米线距离等需要继续。（记者 李祺瑶）