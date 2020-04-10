疫情期间，职场妈妈们快乐吗？

“职场妈妈的复工概率低且更多选择在家办公。”

“职场妈妈的睡眠无明显改善。”

“职场妈妈的心理健康程度在所有从业群体中最低。”

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近日，北京大学国家发展研究院长聘副教授张丹丹研究团队发布了《防疫期间，需关注“职场妈妈”的心理压力》调查论文，论文中，一系列有关职场妈妈在疫情期间的生活及心理状态被“曝光”。

“相比而言，职场妈妈们这段时间还是比较艰难的。一方面，她们急切地想要回单位工作；另一方面，为了更好地照顾不能上学的孩子，只能选择在家工作或不工作。”调查数据客观地反映了职场妈妈的实情，张丹丹说，“在工作与照顾孩子的双重压力下，她们过得并不快乐。”

初衷：了解疫情对哪个群体影响最大

过去两个月，上班族的生活轨迹发生了巨变，社会活动大幅减少，大部分时间足不出户。同时，由于学校和育儿机构推迟开学，未成年子女日常教育的重任完全回归家庭。

特殊时期，上班族如何权衡工作和家庭事宜？男性和女性的应对是否相同？照顾子女和工作的权衡对心理健康会产生怎样的影响？

为了回答这些问题，张丹丹研究团队分别于3月1日、3月9日～10日在“腾讯企鹅调研”平台随机抽取2019年底处于从业状态的个体样本，最终有效样本5679人。调查收集了被访者的详细个人基本信息、疫情期的生活安排、复工情况信息、并对其心理健康和行为进行了客观测度。

“我们做这个调研的初衷是想了解疫情及疫情期的一些措施对人们心理健康的影响，项目里面有很多维度，性别视角是其中一个重要维度。”张丹丹表示。她进一步解释道，整个调研群体都是去年底有工作的样本，他们分布在全国各地，包括各种职业、各种收入水平。男女比例基本均衡。

“我们把他们分为四个群体：没有未成年人子女的男性和女性，有未成年子女的男性和女性。”张丹丹说，在调查中，因为有未成年子女的女性在很多方面“表现”突出，为了方便提及，就把她们称为“职场妈妈”。

张丹丹此前就看到过相关报道，文章说湖北某地区的心理咨询电话中九成都是女性，当时她便预感到女性群体对疫情的影响会更敏感，“现在看，调查结论和我们预测的一致。”

结论：职场妈妈心理健康程度最低

张丹丹的两次调查都在3月上旬，那时我国疫情已相对平稳，企业陆续复工复产。从调查结果来看，3月上旬，全国复工率为77%，总体工作量恢复率为去年同期的58%，从业人员仍很大程度上居家生活，与平时相比社会活动锐减，大量时间和精力需应对家庭生活。其中，职场妈妈比其他三类从业群体复工的可能性低6个百分点；即使职场妈妈选择复工，其在家工作的可能性比其他从业者高出10.5个百分点，工作量恢复程度也低了8.7个百分点。

“复工率最低、更多选择在家办公、失业可能性最大……这些结果说明，职场妈妈在权衡工作和子女方面，面临着更艰难的复工选择。”张丹丹强调说。

那么，在家办公或不工作是不是职场妈妈的主动选择？

调查结果显示，有孩子的从业者希望恢复正常工作的愿望都很强烈。希望尽快复工的原因中，八成男性和七成女性从业者是为了“赚钱”。

疫情期间，“宅”成了全国人民生活的主旋律。在家都会干什么？调查显示，男性增加了网上社交和网上游戏的时间；而职场妈妈，在这两方面的时间都没有增加，而且显著少于男性。

同时，比起2019年底，从业人员平均每天多睡了半个小时，但职场妈妈群体的睡眠却没有明显增加。

“社会活动和娱乐活动较少，睡眠也没有增加，那职场妈妈的时间都做什么了？我们推测是在陪伴孩子。”张丹丹表示。

一个多月的“宅”生活，对从业者的心理健康影响是否不同？对此的结论是：职场妈妈的心理健康程度在所有从业群体中最低，特别是在家办公的职场妈妈。

“她们不快乐的原因，主要是要在工作和孩子之间面临更多的权衡。疫情期间为躲避孩子的干扰，在家里厕所‘躲着’办公的人群已不是个例。”张丹丹分析说。

建议：增加长效机制以减轻职场妈妈日常压力

“从调查的多项结论来看，在孩子和工作的双重压力下，职场妈妈的心理健康状况令人担忧。”张丹丹认为，职场妈妈的心理健康特别需要关注和支持，因为她们不但会影响自己自身的发展，也会影响下一代的成长。

目前的转机是，全国疫情正在逐步缓解，一些地方陆续公布了复学的日期。随着孩子的返校、回归课堂，在一定程度上，职场妈妈的心理压力会相应地有所减缓。

“尽快复学当然最好，而更关键的是，国家应增加长效机制，以减轻职场妈妈日常的生活和照顾压力，尤其是对于低收入家庭和失业家庭。”张丹丹建议，政府可通过减税、转移支付等社会保障的方式，逐渐向照顾孩子压力大的职场妈妈倾斜。

这段时间，各地相关机构也开通了心理热线，以缓解疫情带给民众的焦虑和压力。张丹丹认为，心理热线的增加肯定是好事，但关键是要让大家及时知道和了解怎样参与心理热线的咨询和问答。她建议，可以通过电视节目、网站、微信公号等，告知大家心理热线咨询的渠道。

同时，她认为国家相关部门可以在一些渠道增加关爱职场妈妈的公益广告，“目的是让妈妈们知道，她们的付出是得到认可和关注的。”张丹丹表示，这种方式相对简单易行，可以有效缓解妈妈们暂时的心理压力。（记者 富东燕）