吸烟人群新冠肺炎重症患者比例更高

男性是吸烟的主流人群，吸烟除了对他人健康造成不利影响，对男性自身的危害更为严重，肺癌、慢阻肺、心脏病、糖尿病、脑卒中等都与吸烟有着重要的关系。一旦感染新冠病毒，吸烟可能会加剧发展成重症的风险。世界卫生组织总干事谭德塞近日表示，人们最好戒烟戒酒来抵御新冠病毒。

“国内外最新研究显示，此次新冠肺炎患者中，吸烟男性患者重症比例明显高于非吸烟男性患者。”著名控烟专家、新探健康发展研究中心原主任王克安解释，钟南山院士团队的科研论文《2019年中国新型冠状病毒感染的临床特点》中，对1099例新冠肺炎确诊患者的临床特征进行了回顾性分析。其中137位吸烟患者中，重症人数为29人，重症比为21.2%；927位非吸烟患者中，重症人数为134人，重症比为14.5%。从研究数据不难看出，吸烟者的重症比例更高。而且3月11日，美国学者在国际医学期刊《柳叶刀—呼吸病学》发表的《新冠肺炎患者的性别差异和吸烟倾向》中，也认为感染新冠肺炎的男性比例更高，且男性吸烟者更易发展为严重肺炎，死亡率更高。

除了最近备受关注的新冠肺炎，吸烟更常见的危害是会引起肺癌、支气管炎、慢阻肺等呼吸疾病，以及导致高血压、糖尿病、冠心病等慢性疾病。国内一项纳入21563名居民的流行病学调查显示，在吸烟人群中，高血压、冠心病和脑卒中患病率分别为32.56%、3.04%和0.25%，不吸烟人群心血管疾病患病率明显低于吸烟人群。

有研究显示，烟草中的尼古丁使交感神经兴奋、儿茶酚胺释放增加，致使血压升高、心率增快，长时间的应力增加导致血管壁肥厚、弹性下降。重度吸烟可引起血压持续升高，易发生冠心病危险及死亡事件。可见吸烟与慢性病的发生有着直接相关性。

中国控制吸烟协会副会长廖文科表示，我国约7.4亿不吸烟人群正遭受着二手烟的伤害。据中国疾控中心对全国15岁以下青少年吸烟状况调查显示，72.9%的儿童青少年正遭受着二手烟的伤害，其中有42.3%发生在家庭，67.7%在公共场所或公共交通工具中。二手烟的危害绝不亚于一手烟。为减少二手烟对儿童青少年的伤害，倡导烟民科学戒烟，由中国控制吸烟协会主办的第二届“关爱家庭健康，劝导爸爸戒烟”暨“我劝爸爸戒烟”主题征文征画活动近日在线启动。旨在通过青少年劝导爸爸戒烟的行动，引起全社会对吸烟危害的认知，促进烟民采取科学的方法戒烟，还给孩子们健康的空气环境。