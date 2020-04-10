在慢性鼻炎患者中，近一半为季节性过敏性鼻炎。其中，不少人属于花粉过敏，主要有打喷嚏、流鼻涕、鼻堵、鼻痒等症状。对这类患者来说，在空气中花粉浓度较高的季节进行户外活动时，最好避开致敏花粉播散的高峰期。在自然暴露于花粉的环境中，使用特制的口罩、眼镜、鼻腔过滤器等，可减少致敏花粉吸入鼻腔与黏膜接触。如果症状持续加重，可以采取药物治疗。

糖皮质激素治疗。糖皮质激素鼻喷剂是目前推荐治疗花粉症的最佳方案。由于局部用药，药物直接作用于患处，并可持续控制炎性反应，全身吸收很少，所以激素的副作用显著减低。症状轻者疗程不少于两周，部分重度病人疗程不少于4周；

抗组胺药物治疗。这类药物包括口服及鼻喷剂型，是花粉季节中最常用的对症药物，大多数能有效控制急性鼻、眼症状。推荐在花粉播散前口服抗组胺药进行预防性治疗。鼻用抗组胺药比口服抗组胺药起效更快，大多15—30分钟起效。在过敏症状突然发生时候，可快速缓解症状；

口服白三烯受体拮抗剂治疗。这类药物与口服抗组胺药联合使用，对鼻塞等症状缓解更显著；

减充血剂治疗。这类药物可快速有效地疏通鼻塞，如麻黄碱滴鼻剂，但不要连续使用7天以上；

鼻腔冲洗治疗。这是一种安全、方便的辅助治疗方法，可清除鼻内刺激物、变应原和炎症分泌物，减轻鼻黏膜水肿，改善黏液纤毛清除功能。使用鼻腔冲洗液时，最佳温度为40摄氏度；

免疫治疗。免疫治疗的目的是诱导机体免疫耐受。免疫治疗针对病因，可以减轻甚至完全清除过敏症状，改善过敏体质及免疫功能，降低特异性敏感性。目前临床中针对尘螨的免疫治疗已达到标准化治疗，有皮下注射及舌下含服两种方式。对于花粉过敏免疫治疗的研究已经取得进展，有关黄花蒿的免疫治疗已经进入3期临床试验。

总之，鼻炎分类复杂，根据发病原因不同，治疗方法也不同。如果出现鼻炎症状，最好及时就诊，明确鼻炎类型对症治疗。

（作者为北京同仁医院变态反应科副主任医师）

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 19 版）