国家卫健委：我国部分邻国确诊病例数增长较快 需严格入境人员检测、隔离

人民网北京4月9日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就应对疫情影响、稳定和扩大汽车消费工作情况举行新闻发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报当日疫情情况。

米锋介绍，4月8日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例63例，其中61例为境外输入病例，分别为黑龙江40例，上海9例，内蒙古5例，山西3例，天津、浙江、安徽、广东各1例；2例为广东本土病例。新增死亡病例2例，全部为湖北病例；新增疑似病例17例，其中16例为境外输入病例，1例为黑龙江本土病例。当日新增治愈出院病例91例，解除医学观察的密切接触者1848人，重症病例减少13例。

境外输入情况：现有确诊病例729例，其中重症病例31例；现有疑似病例71例。累计确诊病例1103例，累计治愈出院病例374例，无死亡病例。

截至4月8日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1160例，其中重症病例176例；累计治愈出院病例77370例，累计死亡病例3335例，累计报告确诊病例81865例，现有疑似病例73例。累计追踪到密切接触者716889人，尚在医学观察的密切接触者12510人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例；新增治愈出院病例45例，新增死亡病例2例，均为武汉病例；现有确诊病例401例，其中武汉398例，其中重症病例137例，武汉135例。累计治愈出院病例64187例，其中武汉47036例；累计死亡病例3215例，其中武汉2574例；累计确诊病例67803例，其中武汉50008例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者56例，其中境外输入28例；当日转为确诊病例15例，全部为境外输入；当日解除医学观察32例，其中来自境外输入7例；尚在医学观察无症状感染者1104例，其中境外输入364例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1384例，其中香港特别行政区960例，澳门特别行政区45例，台湾地区379例。

米锋表示，近日，我国部分邻国确诊病例数增长较快，输入我国数量明显增加，需严格入境人员检测、隔离等措施，做好排查诊治，最大限度减少关联本地病例。4月1日以来，共17个省份报告本土新增无症状感染者280例，需按照规范要求加强发现、报告、管理工作，精准防控。