上海市第十人民医院开设特需直肠癌保肛门诊

据悉，从2020年3月25日起，每周三上午，上海市第十人民医院肠胃外科特开设特需直肠癌保肛门诊。

“直肠癌保肛门诊是全国乃至全球首家保肛门诊，专为直肠癌保肛的病人或者已做保肛手术但术后功能不好的病人开设，采用创新精准功能保肛PPS技术，能实现不切肛门不造瘘”上海市第十人民医院肠胃外科刘忠臣教授介绍到。

直肠癌是人类最常见的恶性肿瘤之一，我国每年约有3~5万人因患直肠癌被迫切除肛门，严重影响其生活质量。直肠癌无法保留肛门一直是世界性难题，许多学者致力于探究直肠癌的保肛治疗。上海市第十人民医院胃肠外科刘忠臣教授团队历经8年的临床攻关，研究开辟了一项新的手术技术——精准功能保肛PPS术，这项技术关键在于针对肿瘤病灶发生在肛门齿线位置较近时用新的手术器械配合新的手术技术来切除肿瘤并保证肛功能不受损，成功破解了直肠癌保肛难题，让原本90%需要切除肛门的患者获得功能保肛的机会，仅国内每年的受益患者就将达到4万，彻底改变直肠癌患者的命运。

目前，低位直肠癌常用的术式主要为直肠低位前切除术（LAR/Dixon术）、改良Parks术（经腹直肠切除结肠肛管吻合术）、Bacon术（经腹肛门低位直肠肿瘤切除保留肛门括约肌术）、经括约肌切除术（ISR术）、经骶尾部入路直肠癌切除。这些手术都在一定程度上剥去了患者的肛门功能，对患者的日常生活带来极大的影响，也造成严重的心理创伤。

刘忠臣教授在工作中发现，在切除肛门的患者中，仅有10%患者的肿瘤病变已经侵犯肛管，另90%患者的肿瘤病变并没有侵犯肛管。只要做到对肿瘤进行精准切除和精准的吻合，就可以彻底切除肿瘤从而保住肛门及其良好的功能。

“螺纹扩肛器也是经肛直肠肿瘤微创手术系统（TAM）的重要组成部分。”刘忠臣教授还介绍到：“我们是从2011年开始设计、改进模型、优化模具，经过漫长、精益求精地优化，2014年螺纹扩肛器才真正成为保肛手术器械。”

同时，刘忠臣教授团队应用TAM系统率先为一例多家医院建议切除肛门的距肛管上缘1cm直肠癌患者成功实施了PPS手术，不仅保住肛门，而且肛门功能恢复特别好，甚至优于采用吻合器手术的距肛管5 cm的直肠癌患者。当累计完成15例PPS手术时，刘忠臣教授发现上海十院胃肠外科近3年低位直肠癌肛门切除率由20%降低至2%，降低了10倍；90%低位直肠癌患者可以通过PPS术保留肛门。其成果在《中华结直肠疾病杂志》上发表，成为全球第一篇论述极低直肠癌精准保肛PPS手术的论文，同时近期也将在国际权威的英文期刊发表。

近期，又有多例低位直肠癌患者通过刘忠臣教授团队治疗实现了精准功能保肛，这个患者都有一个共同特点，在其他医院就诊基本已经确定需要切除肛门需终身带着人造镂口过后半生，否则即便保留肛门也将失去肛功能，大便失禁，生活会不方便，患者们在来到刘忠臣教授的门诊时往往也是抱着最后一丝试试看的心态来就诊，但没想到却就此改变了命运迎来了新的转机。

上海十院开设保肛门诊也正是为了方便在全国乃至全世界的直肠癌患者，让他们的就诊时间和成本降到最低，不用四处奔波。全球首家直肠癌保肛门诊正式向广大病友开放，让保肛手术进入了全新的时代。