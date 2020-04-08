直播预告：结直肠肝转移的多学科治疗

结肠直肠癌是胃肠道中常见的恶性肿瘤，其发病率和病死率在消化系统恶性肿瘤中仅次于胃癌、食管癌和原发性肝癌。如果肠癌肿瘤细胞从原发部位被带到它处继续生长，就会形成与原发部位肿瘤相同类型的肿瘤，最常见的就是结直肠癌肝转移。遇到结直肠癌肝转移该怎么办？多学科治疗对于结直肠癌肝转移有哪些治疗优势？

2020年4月15日－21日是第26个全国肿瘤防治宣传周，为助力落实“健康中国行动”癌症防治行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民网“人民好医生”客户端联合中国医学科学院肿瘤医院、北京大学肿瘤医院、北京中医药大学东方医院共同开展第26届全国肿瘤防治宣传周直播宣传活动。

2020年4月9日（周四）15:00-16:00“人民好医生”联合中国医学科学院肿瘤医院推出直播活动，邀请国家癌症中心副主任、中国医学科学院肿瘤医院副院长蔡建强、中国医学科学院肿瘤医院医务处处长金晶、中国医学科学院肿瘤医院内科副主任周爱萍、中国医学科学院肿瘤医院介入治疗科主任李肖、中国医学科学院肿瘤医院病理科副主任应建明、中国医学科学院肿瘤医院影像诊断科蒋力明，一起讨论结直肠肝转移的多学科治疗。

专家介绍

一、蔡建强，国家癌症中心副主任、中国医学科学院肿瘤医院副院长、主任医师。

擅长疾病：肝癌、结直肠癌肝转移和软组织肿瘤的手术和个体化综合治疗。

二、金晶，中国医学科学院肿瘤医院医务处处长、主任医师。

擅长疾病：消化道肿瘤、乳腺癌、淋巴瘤、软组织肿瘤和泌尿生殖系肿瘤的放射治疗，尤其对胃肠道、胰腺、肝脏恶性肿瘤的放射治疗和综合治疗有深入的研究

三、周爱萍，中国医学科学院肿瘤医院内科副主任、主任医师。

擅长疾病：各种恶性肿瘤的化疗和生物靶向治疗包括肺癌、乳腺癌、胃肠道肿瘤等，尤其对胃肠道肿瘤和肾癌的内科治疗有深入的研究。

四、李肖，中国医学科学院肿瘤医院介入治疗科主任、主任医师。

擅长疾病：肝硬化门静脉高压症TIPS治疗；各种良、恶性实体肿瘤的血管栓塞，恶性肿瘤消融与粒子植入治疗；血管、胆管、食管、气管等腔道成形与支架植入。

五、应建明，中国医学科学院肿瘤医院病理科副主任 、主任医师。

擅长疾病：乳腺癌、肺癌、结直肠癌、胃肠道间质瘤等肿瘤分子检测，肿瘤病理诊断，肿瘤遗传。

六、蒋力明，中国医学科学院肿瘤医院影像诊断科主任医师。

擅长疾病：运用X线、乳腺钼靶相、超声、CT、MRI等检查手段诊断疾病，特别是消化系统肿瘤的影像诊断。

认识多学科综合治疗

多学科综合治疗（multi-disciplinary team，MDT）模式，指的是由多学科专家围绕某一病例进行讨论，在综合各学科意见的基础上为病人制定出最佳的治疗方案。

这一模式尤其适用于肿瘤、肾衰、心衰等复杂疾病的诊疗，患者在治疗前可得到由内外科、影像科及相关学科专家等组成的专家团队的综合评估，以共同制定科学、合理、规范的治疗方案。可以最大限度减少患者的误诊误治，缩短患者诊断和治疗等待时间、增加治疗方案的可选择性、制定最佳治疗手段，改善肿瘤患者预后，同时避免了不停转诊、重复检查给患者家庭带来的负担，从而提高患者满意度。

同时，多学科综合治疗还可以强化各学科之间的联系，有效推进学科建设，实现医生、科室和医院的共同提高。

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