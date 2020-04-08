中美欧专家“云交流”中医药防治方案 助力全球战“疫”

当前,新冠肺炎疫情在全球多个地区暴发蔓延,全球战“疫”已全面展开。随着我国疫情防控形势的持续向好，中西医协同救治的“中国方案”愈发受到国际社会的高度关注。

为助力全球抗击疫情，分享疫情防控中国经验，4月6日，中华中医药学会联合天士力控股集团等单位共同举办“新冠肺炎治疗国际学术交流会——中国·美国·欧洲专场”，国家中医药管理局医疗救治组组长、中国科学院院士仝小林，湖北省中西医结合医院新冠肺炎医疗专家组组长夏文广，美国加州大学旧金山分校医学院急诊医学专家Dr.Andrew Schober等国内外专家学者直播连线，共同探讨分享新冠肺炎防控与治疗经验。人民网“人民好医生”客户端全程转播，人民日报海外版、人民健康网等多个媒体平台提供媒体支持。据统计，此次会议全球共计设立多个分会场，网络参会人数达4.5万。

大疫考验下中医药发挥独特作用

仝小林认为，此次新冠肺炎从中医角度来说属寒湿疫，疫情的发生与气候存在一定关系。“大年三十我刚到武汉的时候，首先感到的就是一个湿冷，武汉自12月开始就常常阴雨绵绵，湿气非常重，而这种湿冷的环境正适合新冠病毒的繁殖。”仝小林讲到。

马里兰大学医学院研究了新冠肺炎疫情和纬度、温度之间的相关性，他们认为，目前疫情主要呈现狭窄的东西向分布，大致沿北纬30至50度形成分布走廊，这一带有类似的温度，湿度平均在47%-79%之间。发病率最高的15个国家基本上都在这样一条线上，此项研究也证实了中医角度对新冠肺炎的一些认识。

“现代医学条件下，遇到新发、突发重大传染病，在疫苗和特效药还没有研制生产之前，中医第一时间的介入可能会对整个疫情防控起到至关重要的作用。”仝小林说。同时，面对突发重大传染病，确诊患者大量出现，这种情况下也很难做到一人一方。针对此次新冠肺炎的病症特点，仝小林与当地专家团队联合研究了一个通治方——寒湿疫方，方子组成主要是槟榔、煨草果、厚朴、苍术、厚朴等。在早期大范围给药、轻型普通型患者治疗、患者恢复期治疗等阶段发挥了重要作用，确诊率和死亡率在给药一段时间以后都大幅度下降。

会上，中华中医药学会副会长、天士力控股集团董事局主席闫希军宣布天士力公益基金会将通过天士力北美药业和加拿大医疗平台，向相关需求方、相关人士，按各国的政策法规，在医生指导下提供由张伯礼院士总结的用于确诊患者、轻症患者临床治疗的中药配方颗粒剂1千人份；由仝小林院士总结的用于社区密切接触者预防的中药配方颗粒剂1千人份，推动中医药惠及广大海外患者。

疫情防控下半场 中西医结合康复治疗需重视

在《新冠肺炎中西医结合康复治疗策略》专题报告中，夏文广指出，在做好新冠肺炎防控的基础上，也需注意患者的康复训练问题。“康复治疗的目标是在安全有效的前提下，做好多学科的协同救治，减少降低死亡率，减少并发症、减少后遗症，最主要是为了提高患者的生存质量和生活质量，促进社会的和谐。”夏文广讲到。

作为康复医学专家，夏文广带领团队建立了全国第一个新冠肺炎康复病区，对新冠病人的治愈者从呼吸功能、活动耐力、食欲、心理状态、ADL生活自理能力等多个方面进行康复评估和训练。在现代康复疗法的基础上，夏文广还充分利用省中西医结合医院的特色优势，用艾灸、穴位敷贴、八段锦、太极等中医康复疗法因人施治。

“对于中医推拿和针灸，我个人认为住院期间是不太适合采取的疗法，其中包括一些操作问题及暴露传染的风险，各位专家需要自行评估。艾灸主要起到增强人体正气的作用，但是需要注意通风，不能在密闭环境下进行操作。”对于一些传统的中医疗法，夏文广提出了自己的看法。

WHO全球康复联盟主席，德国汉诺威医科大学康复中心主任Christoph Gutenbrunner在《欧洲的疫情形势与防控手段》专题发言中表示，目前德国应对新冠肺炎疫情也做了充分的准备，确诊人数已经从几何式增长过渡到线性增长阶段。相比其他国家，德国的ICU床位数量还是比较多的，大概每百万人有2万个床位。

“汉诺威当地也在专门为新冠肺炎患者建设特殊的医院，类似武汉的模式，这样可以有效提高收治能力。另外很多医院的急诊室主要用来收重症和危重症的病人，对于轻症和中症的病人都在指定医疗机构集中收治。” Christoph Gutenbrunner讲到。

对于患者的康复治疗，Christoph Gutenbrunner表示赞同夏文广教授提出的建立患者康复系统方案的想法。同时，他认为应整理相关指南，包括一些非常好的中国指南，让一线的医务人员能够得到指导应用。患者出院之后也需给他们提供康复指导与建议，针对不同的阶段，采取不同的理疗措施，同时还应注重其中存在的各种风险。

守正创新 中医药全面发展仍面临挑战

仝小林指出，中医药在此次疫情当中经受住了考验，一方面传承了中医药优秀传统，在明确宣肺化湿的治疗方向后，综合应用了多种方剂用以救治患者。另一方面与西医紧密配合，在重症治疗上发挥了重要作用，能够根据患者情况做到一人一方，降低了重症和危重症患者的死亡率。

对于中医药的未来发展及面临的问题，夏文广指出，一是急性传染病的中医体系建设目前有待完善；二是缺乏传染病的中医诊疗平台；三是在科学研究方面，研究平台、数据库和中医药的转化作用还没有凸显出来。

“只有加强现代化技术的共享共用，做好中医药人才队伍的培养建设，提高中医药学科平台体系建设，多方合力，才能够使中医药走向全球，得到更为广泛的应用与认可。”夏文广说。

共建共享 助力中医药方案出海战“疫”

“全球医护人员用行动守护世界人民的身心健康，不愧为最美白衣天使，也是最可爱的时代英雄。”中国科学技术协会党组成员、书记处书记宋军在致辞中表达了对全球医务工作者的敬意和感谢。同时他表示，新冠肺炎来势汹汹，重大传染疾病是全人类的共同敌人，世界各国是休戚与共的命运共同体。大疫之下，惟有加强国际合作，才能应对这一全球性公共卫生安全的重大挑战。中国科技界愿意为建立稳定的全球重大传染病防控体系贡献力量，加强国际合作，凝聚起战胜疫情的强大合力。

天士力控股集团董事局执行主席闫凯境表示，在新冠疫情全球大流行的严峻时刻，天士力在做好防控的基础上，加大了藿香正气滴丸、穿心莲、安宫牛黄丸等相关药品的生产，支持疫情防控药品供应。同时，在中华中医药学会支持下，天士力发起组建了“聚智国际中医药共享平台”，以此联动中国和国际两方面专家资源，将中医药诊疗技术和临床经验分享给世界各国。张伯礼院士和仝小林院士领衔，目前已有9位具有丰富新冠肺炎诊疗经验的专家入驻平台专家库。

闫希军在总结发言中提出，聚智国际中医药共享平台将长期为各方提供可借鉴、可统一的技术新方法，提供寻医问药、咨询查阅等服务，为推动中西医技术融合、形成学术共识贡献力量。“该平台除了共享全球的中医药信息外，还将联动世界各地的中医医师，共同协调解决面临的相关问题。同时，中医药仍需加强科研，取得欧美发达国家相关医药审批，共同做好世界人民的健康工作。”闫希军说。

此次会议由中华中医药学会主办，天士力控股集团、美国中医药协会、天士力公益基金会协办，天士力北美药业有限公司、创新中药关键技术国家重点实验室、澳大利亚天士力康平医疗集团承办。