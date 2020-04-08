工信部：力所能及的为境外疫情防控提供支持

人民网北京4月8日电 （王国菁）8日，国务院联防联控机制就医疗物资生产保障及储备工作情况举行发布会。会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示，面对当前境外疫情加速蔓延的态势，我国疫情输入的压力也在持续加大，需要统筹做好国内医疗物资保障和力所能及的为境外疫情防控提供支持。

黄利斌表示，工信部主要从以下三方面开展工作：一是统筹做好国内重点地区的保供工作，与各地区、各部门加强对接，及时了解物资需求情况，为疫情防控提供强有力的支撑。在继续做好维持一级响应级别的京、津、冀、鄂等四个省份医疗物资保障的基础上，加强与12个指定航空第一入境点省的指导帮助，了解医疗物资需求，并做好保供工作。同时，进一步加大各边境口岸和中等风险地区所在省份的医疗物资保供力度。

二是全力配合对外援助和出口工作。根据国际市场需求，进一步组织企业做好生产和出口工作，尽力而为，量力而行，帮助其他地区和国家，为全球疫情防控扩大中国制造的贡献份额。根据工信部对驻外使领馆电报的梳理统计，截至3月底，共有100多个国家和国际组织向我国提出相关物资需求，涉及防护服、口罩、护目镜、测温仪、呼吸机、药品等。国务院已建立了相应的工作机制，我们将配合外交部、商务部等有关部门组织落实相关物资的生产供应工作。

三是组织指导重点医疗物资全链条复工复产。按照中央统筹推进疫情防控和经济社会发展的总体部署，在防范疫情输入和反弹的前提下，分区分级推动工业全面复工复产，在推动复工复产工作的过程中，向企业印发了复工复产疫情防控指南，同时加强防护物资保障，继续组织指导好重点医疗物资全链条复工复产。