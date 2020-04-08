工信部：国家重点医疗物资保障调度平台已收录企业2656家

人民网北京4月8日电 （许晓华）8日，国务院联防联控机制就医疗物资生产保障及储备工作情况举行发布会。会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示，在此次疫情防控医疗物资保障工作中，工业和信息化部紧急组织开发了国家重点医疗物资保障调度平台，主要用于收集、统计、分析、监控、调度各类重点医疗物资企业的产能、产量、库存等情况，统筹线上线下，实现对防护服、药品和检测试剂、专用医疗设备等重点医疗物资供给能力的及时监控。

黄利斌介绍，截至4月1日，国家重点医疗物资保障调度平台覆盖9个大类161个中类医疗物资产品，收录企业2656家，基本实现了对医用防护服等重点医疗物资生产企业的全覆盖，实现了分区域、分类别的企业产能、产量、库存、周转保供情况的监测，为重点医疗物资保障科学决策提供信息参考。

黄利斌表示，工业和信息化部将进一步加强平台的功能建设和推广应用，优化完善重点医疗物资供需平衡和调度功能，充分运用大数据、互联网、人工智能等信息技术手段，整合各方资源，将平台建设成集信息采集、分析研判、统筹调度及辅助决策功能于一体的综合信息平台。同时，逐步扩大应用场景，分类制定应急物资产品目录和生产企业名单，定期开展应急物资及上下游产业链的生产能力调查监测，推动重点医疗物资信息开放共享，实现集中化、集约化、智能化管理。