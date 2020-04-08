工信部：目前向国外供应的呼吸机近1.8万台

人民网北京4月8日电 （许心怡）8日，国务院联防联控机制就医疗物资生产保障及储备工作情况举行发布会。会上，工业和信息化部装备工业一司副司长陈克龙表示，疫情发生以来，我国主要呼吸机生产企业在春节期间紧急复工，全力保障生产供应。截至目前，主要生产企业累计向全国供应各类呼吸机2.9万余台，其中向湖北供应近1.8万台，含有创呼吸机3000余台。据向主要生产企业了解，目前向国外供应的呼吸机达到近1.8万台，其中有创呼吸机达到4000余台。

陈克龙介绍，随着国外疫情的蔓延，对有创呼吸机的需求急剧增长，有创呼吸机成为最紧缺的医疗物资之一。为了给国际社会抗击疫情提供力所能及的帮助，一方面，积极推动国内企业加快生产，提升产能，帮助解决整机和配套企业生产中出现的原料、用工等问题。近期，工信部还专门协调6个省市的呼吸机生产配套企业强化零部件的供应保障。另一方面，督促企业抓好质量管控，引导企业严格对照我国和出口国家的标准组织生产，保障产品质量。目前，我国呼吸机生产企业都在加班加点，千方百计为全球战疫提供产品支持，并按照市场化的原则，与国际上各采购方进行商务洽谈。

陈克龙指出，社会各界对中国的呼吸机的生产能力要有清醒准确的认识。在关键零部件保障供应情况下，我国有创呼吸机的周产能约2200台，产能不足全球的1/5，想完全满足全球疫情防控的需求是不现实的。“有创呼吸机是高端医疗装备，设计、生产和临床验证，都必须经国内外医用安全和标准严格准入和认证，周期很长。主要零部件的供应有国内的，也有国外的，随着疫情蔓延，零部件已经受到了一定的冲击。”陈克龙说，在疫情影响下，通过扩产转产实现大规模增产，短期看基本不可能，长期也有困难。