秦叔逵：2020 ASCO年会口头报告阿帕替尼治疗晚期肝细胞癌III期AHELP

由东部战区总医院全军肿瘤中心秦叔逵教授牵头、全国31家肿瘤中心联合开展的“阿帕替尼二线治疗晚期肝细胞癌(HCC)的随机、双盲、安慰剂平行对照的III期AHELP研究(NCT02329860)”的摘要，日前已被美国临床肿瘤学会(ASCO)2020年会组委会所接收，并将在大会上进行口头报告。

这是十年来，由中国自主研发、且由中国学者主导的又一创新药物治疗晚期HCC的大型临床研究在ASCO大会上向全世界公布成果和数据，不仅充分肯定了阿帕替尼这一靶向创新药物治疗HCC的有效性和安全性，也是对中国民族制药企业立足本土研发创新药的极大鼓励，更是对中国临床医师独立设计、实施、完成大型关键性临床试验的能力和水平的充分认可。值得一提的是，这也是秦叔逵教授主导的临床研究第五次在ASCO大会进行口头报告。

2020 ASCO年会将于5月29日至6月2日举行，由于防控新冠疫情的特殊情况，主办方决定采取线上会议的新形式。AHELP 研究的结果，首先将于5月在ASCO官网上以摘要形式发表；而详细数据将于ASCO大会期间，由四川大学华西医院李秋教授代表协作组进行口头报告公布。据悉，ASCO大会每年接受来自全球的投稿6300多篇，其中中国学者投稿400多篇，能够录取作为大会口头报告，可见研究价值之高。

秦叔逵教授主导研究在ASCO大会口头报告汇总：

2010年，秦叔逵教授 亚洲晚期肝癌患者接受FOLFOX方案对比多柔比星系统化疗III期临床研究(EACH研究)

2014年，秦叔逵教授/李进教授 阿帕替尼治疗晚期胃癌的Ⅲ期研究：一项随机、双盲、安慰剂对照试验

2017年，秦叔逵教授/李进教授呋喹替尼三线治疗晚期结直肠癌Ⅲ期临床研究(FRESCO研究)

2020年，秦叔逵教授/毕锋教授 多纳非尼一线治疗晚期肝细胞癌III期临床研究(ZGDH3研究)