2019 CSCO年会在厦门召开 专家齐聚把脉肿瘤领域新课题

9月19日，第二十二届全国临床肿瘤学大会暨2019年中国临床肿瘤学会（CSCO）学术年会在厦门国际会议中心召开，超过3万名国内外临床肿瘤学领域的专家学者齐聚厦门。

开幕式现场照片 苏彦良/摄

本次大会开幕式由大会秘书长，江泽飞主持。出席开幕式的嘉宾有CSCO荣誉主席，中山大学肿瘤防治中心管忠震、上海市肺科医院廖美琳、特邀嘉宾中国人民解放军军事科学院贺福初院士、山东省肿瘤医院于金明院士、复旦大学中山医院樊嘉院士、中国人民解放军总医院顾瑛院士以及CSCO理事会和北京市希思科临床肿瘤学研究基金会的主要领导。

CSCO理事会理事长李进在开幕致辞时，从党建工作、会员发展、学术活动等多个角度对本届CSCO理事会的工作进行了总结，也对未来CSCO的未来发展进行了展望，并向所有参会专家和代表表示热烈欢迎。

李进强调，新课题、新技术有待开发，新困难要去克服，新的科学奥秘有待去探索，新机遇要把握。CSCO作为全国领先的肿瘤学术组织，一定会继续作为医学科学最前沿的弄潮儿，引领肿瘤学科的发展和进步，为建设“健康中国”做贡献。

9月19日的早间新闻发布会由CSCO秘书长江泽飞主持。CSCO理事长李进，CSCO副理事长、希思科基金会理事长秦叔逵、CSCO副理事长兼指导委员会主任委员马军，CSCO副理事长徐瑞华出席新闻发布会。并从本次大会的主题“创新精准研究，探索智慧医疗”及重点专场等方面回答了媒体提问。

本次年会建立了多个学术交流平台。特设的主旨论坛专场，邀请了临床肿瘤学界的权威学术带头人，紧密围绕大会主题分别梳理肿瘤研究领域的热点话题并展望未来方向。（牛建蕾）