今天零时起，武汉市解除离汉通道管控措施，有序恢复对外交通。这标志着疫情防控取得阶段性重要成效，也标志着湖北保卫战、武汉保卫战进入了一个新的阶段。这一重要成果，是紧紧依靠人民群众取得的。不断巩固成果、扩大战果，同样还要紧紧依靠人民群众。

对于武汉人民来说，过去的76天经历了人们难以想象的巨大考验，无不期盼城市的生产生活早日回到正常轨道。不过，零新增不等于零风险，打开通道不等于解除防控，打开城门不等于打开家门。当前疫情防控形势下，武汉市还将持续做好小区封控管理，居民非必要尽量不出门，武汉的复工复产，必须在疫情防控常态化条件下有序推进，对此要有充分的心理准备。

必须看到，无症状感染者等因素给疫情防控工作增加了复杂性和不确定性，其隐蔽性也给防控带来了很大难度，内防反弹任务艰巨。特别是疫情在全球加速蔓延，境外输入病例每天都以两位数增加，境外输入现有确诊病例数已超过本土，外防输入压力日增。当此之际，疫情防控决不能掉以轻心，必须做到慎终如始，不麻痹、不厌战、不松劲，不获全胜决不轻言成功。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 01 版）