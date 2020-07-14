北京：短期平稳不等于完全稳固 要做到不麻痹、不厌战、不松劲

人民网北京7月14日电 昨天下午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第七十六次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第三十五次会议召开，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，进一步研究调度疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林出席会议。

会议指出，当前疫情防控形势持续向好，但要清醒看到，疫情还有不确定性，短期平稳并不等于完全稳固，大考还未到交卷时，任何麻痹大意都有可能导致疫情死灰复燃。要继续严格“四早”要求，落实各项防控措施，不麻痹、不厌战、不松劲，不断巩固拓展疫情防控成效，积极推进复工复产、复商复市，加快恢复生产生活秩序。

会议强调，要严密做好新发地批发市场集中医学观察人员疏散等后续工作。对解除集中观察人员，要及时与社区（村）对接，进一步做好健康监测。对封控管理小区（村），继续做好居民服务和心理疏导，解封后要严格健康监测。持续做好工地、农村、城乡结合部、物业管理不健全的小区等区域的疫情防控工作。

会议强调，要加强对来源不明病例的流调溯源，发现排除潜在风险点。继续加强病例早发现的能力，进一步提高医务人员诊断意识，提高病例发现敏感性，避免因就诊带来的传播风险。全力做好患者救治，加强无症状感染者的管理，对治愈患者给予关心关爱。加强院感防控，做好日常医疗服务。养老机构、敬老院、监狱、学校等人群密集场所要持续做好监测及防控工作。

会议强调，要积极推进复工复产、复商复市。制定涉疫复工复产场所恢复经营管理办法，形成常态化机制。公共场所要落实限量、预约、错峰和消毒通风、测温验码等防控措施。做好蔬菜等农副产品保供稳价工作。加强进口冷链食品监管。

会议强调，要切实抓好中考疫情防控、极端天气应对和人文服务等工作，确保中考安全顺利。加强宣传引导，及时回应社会关切，引导市民群众加强自我防护，提高全社会疫情防控意识。

会议强调，要做好防汛救灾工作。各级党委政府要严阵以待、闻汛而动，领导干部要靠前指挥、果断处置，确保安全度汛。