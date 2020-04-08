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警惕消化道肿瘤上身！都是“吃”出来的病

2020年04月08日08:29 来源：人民网-科普中国

谈及肿瘤疾病，难免让人心生恐慌，然而一些高发病率的恶性肿瘤却没有因为人们忌讳而悄然退去。《2017年中国肿瘤登记年报》显示，我国10大高发癌症中，5个跟“吃”有关。胃癌、结直肠癌、肝癌、食管癌、胰腺癌赫然在列，被视为吃出来的消化道肿瘤，占全部癌症发病率的43.3%，几乎占据了半壁江山。接下来，带你认识这个威胁人类健康的头号“杀手”——消化道肿瘤。

从医学上讲，凡是与消化相关的器官所患的肿瘤都称作消化道肿瘤，包括肝脏、胰腺；狭义上说，消化道肿瘤是胃肠道肿瘤，包括胃癌和肠癌，这也是消化道肿瘤中最常见的恶性疾病。

胃癌在我国发病率居高不下，高发病率的背后与生活不无关系，除了家族遗传史，好食烟熏、腌制、油炸食品，高盐饮食、吃饭不分餐给幽门螺杆菌可乘之机等等都是引发癌变的重要因素。

同样，肠癌的诱发也与不良饮食脱不了干系。吸烟、饮酒、摄入大量的红肉（猪肉、牛肉、羊肉等）或加工后的肉、肥胖等都是致病因素。

然而，这些肿瘤往往早期没有特别症状，容易被人们忽视，耽误最佳治疗时机。例如，胃癌的早期症状多为非相关症状，患者多出现上腹饱胀、嗳气、上腹隐痛等现象，当出现贫血、黑便、呕吐、消瘦等症状时，大多已是中晚期癌。同样，大肠癌早期也无特异症状，至少80%~95%的大肠癌都是从肠息肉一步步“进化”过来的，需要5~15年不等。

与消化道肿瘤高发相对应的是，早期诊断率较低，大多数患者发现时已是中晚期。很大一部分原因是没有早筛查、早诊断，等到出现明显症状再就诊时，往往病情已经发展到了中晚期。因此，建议40岁以上无症状人群接受胃肠镜检查，这是避免消化道肿瘤威胁生命的最佳途径。

受访专家：北京大学肿瘤医院肠胃微创外科主任医师苏向前

(责编：许晓华、李轶群)


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