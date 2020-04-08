多动症当心“三年级现象”

每到假期，因多动症问题就诊的儿童约比平时增加五成，而这些孩子中超过半数是三年级学生。

三年级最容易暴露多动症。多动症孩子主要表现为上课注意力不集中、小动作多、任性冲动、自控能力差、精细动作不协调、学习困难，尤其是成绩变差，三年级是个分水岭，家长会明显感觉孩子症状逐渐加重等。其实这些孩子三四岁的时候，就已经有明显症状，只是很多家长并未意识到。到了三四年级学习要求明显拔高，孩子自控能力差很难跟上，这才出现“三年级现象”。

还有些家长认为，“小调皮”就是多动症，其实不然。好动的孩子是听劝的，一旦被说服，能较长时间集中注意力，而多动症儿童则不能；调皮的孩子在严肃陌生的环境中能不吵闹，多动症孩子则做不到。

多动症不可能“长大自己好”。很多家长认为，多动是孩子在特定年龄阶段的正常表现，随着年龄增长会不治而愈，其实多动症症状70%会延续到青少年，30%~50%将带到成年，治与不治，早治与晚治，在疗效和预后上有显著差异。目前医学界一致的看法是：及早发现，及早综合治疗。

多动症孩子在学龄前期的一些早期表现，比如不会按照老师要求行事，易兴奋，不守纪律，喜欢对抗；不能专心玩一个玩具、看一本书。不按照游戏规则进行，随心所欲，不与人合作。入睡困难、睡眠浅、易惊醒、不午睡，家长觉得孩子精力异常旺盛，像个小马达等。

多动症还有两大典型症状：注意力缺陷和多动冲动。在日常生活中，家长可观察孩子是否存在以下一些现象：常常忽视小节、粗心犯错；难以维持注意力；难以与人交流（心不在焉）；无法按指令做事；组织协调能力差；经常丢三落四；容易受外界刺激分心；爱丢东西；擅自离开座位；不分场合四处跑动和攀爬；很难安静地游戏或参加活动；言语过多；别人话没说完他就抢着说，不按顺序做事，常常干扰和打断别人。

多动症是由生物、心理、社会等多种因素引起的大脑功能异常，必须进行综合治疗。可采用个体化心理咨询辅导、脑电生物反馈训练、学习能力训练、感统/平衡训练、家长课堂、团体游戏治疗、沙盘疗法、必要时药物配合的综合疗育。通过早期发现、早期干预、早期治疗，给孩子合理的期望值，创造一个健康、轻松、合理的成长空间，多动症是完全可以治愈的。