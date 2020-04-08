中西医结合医生：回忆在雷神山医院的战“疫”时光

人民网北京4月8日电 如今，湖北省第三人民医院中西医结合肝病科主任刘黎明已基本恢复了往常的生活和工作节奏。当得知雷神山C9病区清零时，曾经C9病区的主任刘黎明表示，很开心、很激动，同时也有一些五味杂陈。

刘黎明带领的医疗队是第一批接管C9病区的医务人员，他们需要从工程队手里验收病区和施工队伍一起核查细节。为了抢时间，早点接收患者，医疗队员们在雪天用手推车，人力搬完了8车设备。

“当时我们连吃饭的地方都没有，医疗队员们都是蹲在地上或坐在水泥管子上扒拉几口。”刘黎明回忆道。

从2月14日抵达雷神山医院到病区正式接收患者，医疗队员们只用了五天的时间。“2月19日我们顺利开科收治患者。”刘黎明介绍，收治的第一批患者中，危重症患者数量仅次于ICU。

作为科主任和医疗队队长，责任有多大，压力就有多大。为了最大程度地控制患者的病情，C9病区结合中西医治疗方式，实现了一人一方的中医治疗方案。

刘黎明本人是中医博士，每天查房时为病人看舌象，查脉象，结合患者各项临床检查结果和体征，做到了一人开一方。

刘黎明表示，中医治疗和西医治疗是同步的，根据西医化验和中医临床症状的表现，通过及时干预减少轻症向重症，重症向危重症方向的发展，使处在炎症风暴期的患者改善炎症风暴对肺、肝、心、肾等器官的打击，并缩短患者康复时间。

尽管有着中西医结合的治疗方式，但由于接收的病人大多年龄较大且合并有基础病，在雷神山医院的30多天时间里，对刘黎明和医疗队员们来说，压力非常大。

“我们要尽全力降低患者死亡率，”刘黎明说，有些患者治好了新冠肺炎，但自身的基础病严重仍存在致命的风险，对于这类患者既要联系转院，又要安抚患者和家属的情绪。

在担心患者的同时，防范医疗队员被感染也是刘黎明的重点工作内容。他很担心带过来医护人员会发生院内感染。为了降低感染风险，他规定C9病区的核酸检测科主任要带头采样，然而就是其中一次的核酸采样过程，让他至今想起仍心有余悸，甚至不敢对妻子和父母说。

“有一次，我负责20位患者的核酸采样，有位病人在采样时忍不住对着我咳嗽，一些口水喷到了防护面屏上，本来我也不担心，因为面屏下面还有N95口罩，但采样结束脱防护服时才发现，我的N95口罩裂开了，这意味着在采样时我可能暴露在了气溶胶下面。”刘黎明说，当时自己很担心被感染病毒，出病区后便告诉其他同事保持距离，并时刻佩戴N95口罩。

当天回到住处后，他便给自己用了抗病毒药物。“我本来没有写日记的习惯，但那段时间心里很难受，晚上我只能通过写日记来渲泄一下。”刘黎明称，随着心理压力增大，找上门的并不是咳嗽和发烧，而是整夜的失眠、耳鸣和出虚汗。这个时候稍微能缓解心理压力的只有手机里女儿的视频。

终于刘黎明悬着的心在核酸检测结果出来的那天放下了。他没有被感染，他带领的医务队员们也没有被感染，整个病区在交接时真正实现了医务人员零感染。

如今，虽然已经返回到了自己的工作岗位，但他仍然穿着防护服在门诊上开展工作。“门诊是医院的第一道防线，我还要坚持守好这道防线。”刘黎明说。

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