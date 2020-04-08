粮食安全有保障 囤货抢购大可不必

随着新冠疫情在全球快速蔓延，一些国家开始限制或者禁止粮食出口，造成国际粮价上涨。据澎湃新闻报道，全球第三大大米出口国越南宣布将暂停签署新的大米出口合同；柬埔寨将禁止白米和稻米出口，仅允许香米出口；哈萨克斯坦将对小麦和面粉出口实行配额制。

受此影响，一些城市出现少数人抢购粮油现象。对此，农业农村部发展规划司相关负责人回应称，当前我国粮食库存充足，民众无需抢购囤积。

其实，在国内疫情发生之初，由于适逢春节假期，加上居家隔离的储备需要，一些地区就出现过囤积米面油的抢购现象。

细细梳理一番，就会发现没有必要过度紧张。中国虽然从国外进口粮食，但大部分并不是最基本的口粮。进口的核心品类，如强筋弱筋小麦、泰国大米等，主要是为了调剂需求结构，满足人们个性化、多样化的消费需求。所以即便受影响，主要也是涉及消费升级的那部分，对基本口粮的保障完全不必担心。

此前，疫情的影响主要集中在米面油的后端加工上。随着国内疫情形势向好，这些生活物资必需品的保障行业早已复工复产。而且，从2004年开始，中国的粮食产量就已经实现了“十六连丰”，且连续5年稳定在1.3万亿斤以上，目前的人均占有量超过470公斤，远超国际公认的400公斤粮食安全线。同时，农业部门的调查显示，今年夏粮丰收的基础较好，粮食供应有充分的保障。

除了新粮供应保障，我国的粮食储备制度也已相当成熟。目前，国家是按照“产区保持3个月，销区保持6个月，产销平衡区保持4个半月”的市场供应量要求，核定粮食储备规模。即便突发事件来临，国家照样有大量存货，可以满足很长一段时间的消费需求。

当然，在供应充足的前提下依然出现抢购囤积的现象，还有一个重要原因是信息不对称。对一些抢购者而言，他们未必了解市场上的储备和供应情况，在全球疫情蔓延时，难免有恐慌心态。而且抢购行为本身就很容易相互传染，“三人成虎”，以至于出现一些跟风囤积的情况。

粮食安全关乎基本生存问题，对于抢购米面油的行为，也没有必要过多批评指责。如何为社会提供更加充实准确的信息，对恐慌消费心态进行有序疏导，是必须思考的问题。比如，地方可以通过各类官方发布渠道，对粮食储备和供应问题进行及时的说明，引导人们进行合理消费。

除此以外，破除恐慌性消费的最有效方法，就是保障供应。在疫情尚未完全结束时，还需进一步理顺米面油等关键物资的供应链，让民众能够随时随地买到相关粮食产品。如果超市的货架上一直都是储备充盈，抢购囤积的行为自然没有长期存在的土壤。此外，在疫情特殊时期，对于利用抢购心态趁机囤积居奇、大幅度涨价的行为，还需在执法层面加大打击力度，做好价格保障。

总之，中国的粮食供应已有充分保障，民众大可不必囤货抢购。另一方面，要想真正破除恐慌心态，相关部门也要将信心通过稳定的供应链传递给每一位消费者，将各项保障工作做好做足。

熊志 来源：中国青年报