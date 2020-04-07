百洋制药二甲双胍奈达国内开售 每天只需服用一次

4月7日，青岛百洋制药有限公司宣布，一天服用一次的渗透泵控释剂型盐酸二甲双胍缓释片（Ⅲ）奈达在国内正式开售。即日起，糖尿病患者凭医生处方，即可在线下部分药店、医院以及百洋健康线上平台购买。

第九版《全球糖尿病地图（IDF Diabetes Atlas）》显示，我国拥有超过1.164亿糖尿病患者，是全球人数最多的国家，其中大多数为2型糖尿病患者。北京大学人民医院内分泌科主任纪立农教授指出，二甲双胍作为治疗2型糖尿病的首选和全程药物，每日多次服药与不良反应导致的患者依从性差，是二甲双胍临床应用受到局限的可能原因。

此次百洋制药推出的二甲双胍奈达采用渗透泵控释技术，能够以恒定的药量及速率在人体内释放，进而减少副作用的发生。凭借这一优势，奈达在美国市场获得认可，并且随着它在美国的畅销，原研产品已在美退市。此次中国上市后，奈达将实现中美同销、海内外共线生产。