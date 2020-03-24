疫情期间，糖尿病患者如何科学地自我管理？

此次感染新型冠状病毒肺炎的危重病人中，糖尿病患者占比较高，且普遍出现了抵抗力低下、治愈期长的情况。这是什么原因造成的呢？糖尿病患者疫情期间应该如何进行自我管理？

糖尿病患者是新冠肺炎的易感人群，是因为糖尿病以慢性高血糖为特征，会造成机体免疫能力的下降，也会带来全身系统的损害，其中就包括肺脏；同时，糖尿病是全身性疾病，可能引起一系列并发症，患者一旦感染新冠肺炎，在组织修复能力低下的情况下容易发展成重症；此外，糖尿病患者中肥胖人群较多，呼吸功能本身就存在障碍，容易缺氧，一旦感染新冠肺炎，也容易演变成重症。

疫情期间，糖尿病患者居家时应进行科学的自我管理。首先要注重合理膳食，保持热量恒定。在营养荤素合理搭配的基础上，增加维生素和微量元素。其次要注重居家运动，虽然不能出门，但可以进行简单的原地跑、拉伸、健身操、太极拳等运动。同时，保持规律的作息、保持良好心态、按时服药也很重要。

进行科学的自我管理同时，糖尿病患者日常还需对自身的身体指标进行监测，主要包括四个方面：体感舒适度、血糖监测、血压监测和体重监测。如果血糖平稳且药物充足，可以适当延长复查时间，等疫情过后，再去医院做全面的针对性检查；如果血糖不稳定，建议还是定期去医院复查。

此外，专家特别提醒，疫情期间，糖尿病患者务必按照医嘱吃药，切忌擅自改变治疗方案或中断治疗。

受访专家：上海市第一人民医院内分泌代谢科主任 彭永德