国家卫健委：战疫中总结出“四早”“四集中”等四大宝贵经验

人民网北京4月7日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎患者医疗救治和抗击疫情中护理工作发挥的作用有关情况举行发布会，会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，在整个新冠肺炎救治过程中，总结出优化诊疗方案、落实“四早”和“四集中”、关口前移、科学施治和精准施治四大方面宝贵经验。

郭燕红介绍，目前绝大多数患者已治愈出院，在整个新冠肺炎救治过程中，专家共同努力积累宝贵经验，归纳为以下四个方面：

首先，不断优化诊疗方案。诊疗方案是指导临床诊疗的规范和标准，在规范、优化诊疗方案中，一方面把临床实践中行之有效的诊疗措施、方法和经验不断纳入诊疗方案中；另一方面，及时把科技攻关成果纳入诊疗方案，进行动态调整，使诊疗方案更具针对性。

同时，重视中西医结合，中医诊疗原则、方式方法在诊疗方案中得到充分体现，且贯穿于轻症、重症到恢复期的全过程。此外，针对不同阶段和重点，完善诊疗方案，一方面，针对重症和危重症诊疗，前后优化形成三版重症、危重症诊疗方案；另一方面，出台出院后患者管理和康复工作方案，实施对患者诊疗全过程诊疗方案全覆盖。

其次，切实落实“四早”和“四集中”。对于疾病“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，及时、持续扩充医疗资源，提高检测能力、速度、容量。重症方面落实“四集中”，统筹医疗资源，把综合实力最强的医院作为重症定点收治医院，组织最强的医护力量，在重症病区对患者进行集中收治，提高患者治愈率。

再次，关口前移。对于轻症患者，关口前移防重症。重症关口前移，采取更积极医疗策略，比如给氧、适时给予插管、机械通气等。

最后，科学施治和精准施治。一是做到基础医学与临床医学相结合，把基础医学中的发现及时纳入到临床实践中；二是前方救治与后方多学科支持相结合，通过5G、远程会诊，用后方强有力的多学科专家团队为一线提供更好的诊疗方案；三是注重医疗与护理相结合，“三分治疗、七分护理”；四是医疗与管理相结合，通过质量管理和管理制度的落实，来提升诊疗同质化水平；五是中西医结合。