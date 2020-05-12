中华护理学会：至2019年底全国注册护士数量达445万 10年增加一倍以上

人民网北京5月12日电 （许晓华）12日，国务院联防联控机制就参加援鄂抗疫和长期从事传染病护理相关工作情况举行发布会。会上，中华护理学会理事长、北京协和医院护理部主任、第43届南丁格尔奖章获得者吴欣娟介绍，近年，我国护理队伍的建设取得了显著成绩，护士数量以每年几十万的速度增加。比如2019年较2018年的护士数量增加了约35万，截止到2019年底全国注册护士数量达到了445万，大专以上学历护理人员超过了70%。相比十年前，我国护士数量增加了一倍以上。

“总体来说，我国整个护理事业的发展情况非常好，但还存在着有些结构不够合理的地方。比如基层的医疗机构、偏远地区、农村，护士还相对不足；基层医疗机构的护士，在百姓的慢病管理、健康教育、疾病预防等方面，应该发挥更大的作用。”吴欣娟说。

对此，吴欣娟提出了三方面建议，一是从学校的学生培养入手，需要在队伍的数量上和质量上进一步满足社会需求，希望通过各种宣传，让社会对护理专业有更多的认识和了解，让更多的有志青年加入到护理专业中来。

二是院校护理课程的设置和内容方面，希望更加结合实际。应该在课程设置上增加一些公共卫生护理、突发事件应对等方面的课程。另外，应该根据社会需求，在培养过程中，对于老年护理、康复护理、社区护理、重症护理等方面的人才培养上更加加大力度。

三是加强在职护士的继续教育。随着科技的发展，医疗护理的飞速发展，护士要不断的更新知识和技能，也要不断地学习，希望各个医疗机构给护理人员提供更多实实在在的学习机会和条件。同时，还要注重专科护士的培养工作，让每一个护士有很好的职业发展前景，最终能够成为某个领域的护理专家。

“在这次援鄂的工作过程中，很多的专科护士在援鄂抗疫的过程中发挥着特别重要的作用。同时护理队伍的建设、护理事业的发展希望得到全社会更多关心和支持。”吴欣娟说。