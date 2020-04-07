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世卫组织：应对“医疗资源挤兑”可借鉴中国经验加强国际合作

2020年04月07日16:55 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月7日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，世界卫生组织驻华代表高力表示“医疗资源挤兑”问题是每个国家都面临的重要问题。

对于尚处在疫情早期的国家，高力认为，应借此时机做全力以赴的准备，包括准备足够数目的呼吸机和医务人员。

“各国应加强团结合作，支持卫生系统薄弱和卫生资源较少的国家，为其提供相应的个人防护设备、检测试剂和其他医疗物资。”高力表示，较大国家及国家集团间的团结合作也尤为重要，中国的成功经验具有借鉴意义，如“以省援鄂”、“以院援鄂”、提供必要的医疗资源和防护设备等。

对于卫生系统薄弱的国家而言，高力表示，公众大规模地自我防护措施尤为重要，可以借鉴中国经验，在没有疫情的省份以及发病人数极低的省份采取强有力的公众防护措施。

高力表示，世界第一次与新冠病毒交手，每天都有新知识，未来通过加强国际合作、加大对公共卫生系统的投资，能够掌握更多应对知识，减轻新冠肺炎对全球的影响。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


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