世卫组织代表：全球疫情尚未到达顶峰 战胜疫情还需组合拳

人民网北京4月7日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，世界卫生组织驻华代表高力表示，全球新冠肺炎确诊人数已经超过100万人，新冠肺炎对人类的经济和社会发展造成影响很大，目前尚未到达顶峰。要战胜这场疫情还需要打出一套组合拳。

高力表示，这场疫情的真正胜利要等到有了有效的疫苗给人群接种、或者说人们通过暴露于病毒之后形成了足够广泛的人群免疫时，才能说我们真正地战胜了疫情。

高力说，有效防控疫情，需要对风险进行评估，上至国家层面下至个体层面的风险评估。要实现这种风险评估就需要做“检测、检测、检测”。要实现这一点除了做评估之后，各个社区也要能够了解在社区层面在群体层面到底有多少传播依然在发生。在中国社区和群体层面已经鲜有传播，现在主要是输入病例的影响，

另一点要清楚有多少传播，高力说，这包括散发病例、聚集病例等。可用的方法包括公众采取警惕和预防的措施，个人防护的进一步提升，手部清洁勤洗手、呼吸道礼仪，这是很多国家都已经在采取的，包括中国也已经采取的公众口罩的使用来保证个人呼吸清洁。这些主要方法依然是强调手部清洁用肥皂或者洗手液勤洗手、防止用脏手触碰眼鼻口。

“从政府的层面上就是要积极地做病例搜寻工作以及密切接触者的追踪工作。”高力说，像中国这样早发现、早隔离、早治疗，还有集中隔离的措施。

再更高的层级就是政府采取一些减少或禁止公众聚集性的活动以及限制人员流动的措施。

还有数字医疗，用于物流等方面来保证医疗物资的供应，用于风险评估和密切接触者的追踪和管理。

以及大家团结合作的态度，采取整齐的一种集体的方法来保障全社区、全人群以及全政府、全社会的努力。

高力表示，全球都在努力寻找有效的疫苗和药物，这已成为各国政府、学术界、研究机构和私营部门所共同关注的热点。

国家在应对过程中展现了团结，世界在研究药物、疫苗开发过程也同样需要。只有本着同舟共济的精神才能够使优秀的科学家们聚集在一起，以便更快的寻找到有效的疫苗和药物。