国家卫健委：本土重症病例首次降到200例以内 防控任务依然艰巨

人民网北京4月7日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎患者医疗救治和抗击疫情中护理工作发挥的作用有关情况举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报当日疫情情况。

米锋介绍，4月6日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例32例，均为境外输入病例，其中黑龙江20例，内蒙古3例，辽宁2例，上海2例，浙江、福建、山东、广东、四川各1例；无新增死亡病例。新增疑似病例12例，均为境外输入病例；当日新增治愈出院病例89例，解除医学观察的密切接触者2365人，重症病例减少54例。

境外输入情况：现有确诊病例698例，其中重症病例21例；现有疑似病例89例。累计确诊病例983例，累计治愈出院病例285例，无死亡病例。

截至4月6日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1242例，其中重症病例211例；累计治愈出院病例77167例，累计死亡病例3331例，累计报告确诊病例81740例，现有疑似病例89例。累计追踪到密切接触者714720人，尚在医学观察的密切接触者14499人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例，无新增死亡病例。新增治愈出院病例59例，全部为武汉病例；现有确诊病例518例，其中武汉515例，其中重症病例184例，武汉占181例。累计治愈出院病例64073例，其中武汉46922例；累计死亡病例3212例，其中武汉2571例；累计确诊病例67803例，其中武汉50008例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者30例，其中境外输入9例；当日转为确诊病例2例，全部为境外输入；当日解除医学观察42例，其中来自境外输入7例。尚在医学观察无症状感染者1033例，其中境外输入275例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1331例，其中香港特别行政区914例，澳门特别行政区44例，台湾地区373例。

米锋介绍，4月6日，我国本土无新增确诊病例，无新增疑似病例，无新增死亡病例，本土重症病例首次降到200例以内。当前，境内疫情多日呈现零星散发态势，欧美疫情仍在快速上升，境外输入现有确诊病例数已超过本土，对入境城市病例救治、管控排查、核酸检测、隔离设施等带来压力。我国仍面临本土病例和境外输入病例引起零星散发或局部暴发双重风险，防控任务依然艰巨。