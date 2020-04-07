肿瘤专家赵东兵：使用公筷可减少肝炎传播

一直以来，中国人都习惯共同进食即合餐，互相夹菜被认为是热情的体现。在此次新冠肺炎疫情中，出现了一些因聚餐而引发的聚集性疾病病例，引起了人们的高度关注，分餐制再次进入公众视野。

很多疾病都会通过聚餐、共餐等密切接触进行传染。近日，全国多地发出健康饮食的倡议，号召餐饮企业推广分餐制，并采用公筷公勺制或双筷制。国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科副主任、主任医师赵东兵近日在接受采访时表示，乙肝和丙肝主要通过血液传播，但不能排除体液传播。因此，应倡导使用公筷和进行分餐制，防止造成乙型肝炎等肝病的传染。

据了解，乙肝属于性传播疾病之一，主要的传播途径是血液为主，比如和乙肝患者共用剃刀、牙刷、吸毒共用针筒；破损的皮肤和粘膜(包括湿疹、疥疮、口腔溃疡或糜烂)暴露于血液或传染性体液、母婴垂直传播等。调查显示，我国现有约2800万慢性乙肝患者，防控形势依然严峻。但近20年来，我国政府通过不断加强和扩大乙肝疫苗计划免疫，已使乙肝病毒携带者有了大幅度下降。

专家指出，截至目前，尚无药物能够彻底清除乙肝感染者的乙肝病毒，病毒在机体免疫的压制下会发生变异，感染了乙肝病毒，如果不加监测和干预，一般都会发病。因此，成年高危人群应及时接种乙肝疫苗，即使是健康的乙肝病毒携带者，也一定要定期到医院监测，及时发现病情，随时启动抗病毒治疗。

赵东兵表示，如果乙肝患者不进行抗病毒治疗，将来很有可能演变为“乙肝三部曲”，即慢性乙肝、肝硬化、肝癌，严重危害生命健康。所以我们要从防范乙肝病毒传播的源头开始做起，倡导使用公筷和分餐制，减少乙肝病毒传播几率。（肖寒）