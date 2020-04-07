早预防早诊断，胃癌都是“拖”出来的！

2020年4月15日-21日是第26个全国肿瘤防治宣传周，为助力落实“健康中国行动”癌症防治行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民网“人民好医生”客户端联合中国医学科学院肿瘤医院、北京大学肿瘤医院、北京中医药大学东方医院共同开展第26届全国肿瘤防治宣传周系列宣传活动。

4月7日（周二），“人民好医生”客户端将邀请北京大学肿瘤医院副院长，北京市肿瘤防治研究所副所长，胃肠肿瘤中心四病区（原胃肠肿瘤微创外科）主任苏向前教授进行视频直播，为大家讲解胃病及胃癌知识。

专家介绍

苏向前，北京大学肿瘤医院副院长，北京市肿瘤防治研究所副所长，胃肠肿瘤中心四病区（原胃肠肿瘤微创外科）主任。

中国医师协会外科医师分会结直肠外科医师委员会副主任委员、中国抗癌协会胃癌专业委员会委员、中国医师协会外科医师分会微创外科医师委员会委员、中国抗癌协会大肠癌专业委员会委员、中国抗癌协会大肠癌专业委员会腹腔镜学组委员、中华医学会外科学分会外科手术学组委员、北京医学会外科学分会常委、中华医学会北京肠内外营养专业委员会委员。

擅长：

腹腔镜微创开展胃肠肿瘤根治手术，长期从事胃肠肿瘤外科临床及研究工作。

如何从自身症状来识别胃癌的早期报警信号 ?

（1）腹痛失去原有溃疡病发作的规律性，明显不同于往常。

（2）胃痛发作时，进食或服药后无济于事，反而加重。

（3）以往胃病发作时，食欲、体重和体力无多大影响，现在却出现食欲不振、乏力和明显体重减轻。

（4）持续便血甚至呕血。

（5）原因不明的上腹不适、乏力、消瘦。

（6）胃切除手术后 5 年以上，有消化不良、消瘦、贫血和胃出血等症状。

就诊时胃癌患者常见的症状有哪些？

（1）最常见的症状是腹痛或上腹痛，体重下降。

（2）消化道出血。

（3）进食困难。

（4）早饱感。

（5）恶心呕吐。

（6）腹壁肿块或皮下结节。

（7）淋巴结肿大。

（8）疲劳。

如何提问和收看直播：

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重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

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