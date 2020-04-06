国家卫健委：5日新增确诊病例39例 其中38例为境外输入病例

人民网北京4月6日电 （许晓华）6日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报了疫情情况。

4月5日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例39例，其中1例为广东本土病例；另外38例为境外输入病例，其中黑龙江20例，广东7例，上海5例，北京、内蒙古、浙江、山东、四川、甘肃各1例；新增死亡病例1例，为湖北病例；新增疑似病例10例，均为境外输入病例。当日新增治愈出院病例114例，解除医学观察的密切接触者2151人，重症病例减少30例。

境外输入现有确诊病例693例，其中重症病例22例；现有疑似病例88例。累计确诊病例951例，累计治愈出院病例258例，无死亡病例。

截至4月5日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1299例，其中重症病例265例；累计治愈出院病例77078例，累计死亡病例3331例；累计报告确诊病例81708例，现有疑似病例88例。累计追踪到密切接触者713988人，尚在医学观察的密切接触者16154人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例。新增治愈出院病例69例，新增死亡病例1例，均为武汉病例；现有确诊病例577例，其中武汉574例；这里面重症病例234例，其中武汉231例。累计治愈出院病例64014例，其中武汉46863例；累计死亡病例3212例，其中武汉2571例；累计确诊病例67803例，其中武汉50008例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者78例,其中境外输入40例；当日转为确诊病例5例，全部为境外输入；当日解除医学观察50例，其中来自境外输入4例。尚在医学观察无症状感染者1047例，其中境外输入275例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1297例，其中香港特别行政区890例，澳门特别行政区44例，台湾地区363例。