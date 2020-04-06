加强心理疏导需多点着力

2020年，口罩成为全中国人的一个集体记忆。一场突如其来的新冠肺炎疫情让所有人都戴上口罩，这是对自己负责，同时也是对他人负责。从1月下旬至今，疫情防控形势逐渐向好，复工复产持续深入，经济社会秩序慢慢恢复，人们的生活也趋于正常。此时，既要注重疫情防控，又要对更广泛的人群进行心理疏导，防止因为疫情产生恐慌、焦躁等负面情绪，影响个人和社会的心理稳定。

要注重对病患的心理疏导。救护，不仅要救，更要护。护不仅仅是对身体的护理，还要注重对心理的护理。有人在得病之后，产生恐慌情绪，觉得“天塌下来”，结果茶不思饭不想，整天幽怨不已。殊不知，这种情绪对救治病情毫无益处，反而可能加重病情。有一个良好的心理状态，对于治疗疾病，恢复身体健康有着极大的助益。因此，在治病救人中，一定要注重对患者的心理安抚，帮助患者树立信心，早日恢复身体健康。

要注重对医护人员的心理疏导。在防控疫情中，医护人员首当其冲。全国各地的医护人员勇敢“逆行”，冲在抗击新冠肺炎疫情的一线。厚厚的防护服，长时间的水米不进，随时可能到来的抢救，医护人员承受着巨大的生理和心理压力。患者的离世也会打击医护人员的心理承受能力。虽然医护人员是治病救人的白衣天使，但是天使也要休息，也应该得到必要的心理疏导，帮助他们排出负面情绪。精神饱满地投入到工作中，才能救治更多病人。

要注重对城市居民的心理疏导。尤其是武汉。1月23日，武汉暂时关闭离汉通道，原本热闹的城市瞬间安静下来，居民足不出户，一直隔离在家。这是防控疫情的需要，也是武汉人民的牺牲。但是，隔离在家，并不意味着万事大吉。疫情本身就造成了城市居民的惶恐，又隔离在家，各种各样的心理问题就会出现。有的人会担心自己是否感染，自己吓自己；有的人会情绪焦躁，与家人发生冲突……凡此种种，都需要进行心理疏导。武汉解封在即，这座英雄的城市将逐渐恢复往日的繁荣，这其中更加需要对居民做好心理疏导，帮助他们走出心理创伤，积极生活。

可以看到，全社会已经注意到这些负面的心理情绪，相关部门、医疗队等也在加强这方面的工作，配备专业的人员帮助患者、医护人员和城市居民进行心理疏导。

这当然不是一朝一夕就可以完成的事情，疏导和治疗是一个过程，需要调动多方力量。专业的心理医生、心理咨询机构、懂得心理疏导的社会工作者等都应该被动员起来，运用他们的知识和技能，帮助人们化解面临的心理问题。