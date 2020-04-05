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商务部：医疗物资出口提速控质 为全球战疫做出中国贡献

2020年04月05日16:57 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月5日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，商务部外贸司一级巡视员江帆表示，在满足国内防控需要的同时，广大企业克服困难，加班加点，夜以继日地加快生产，努力为全球抗疫提供尽可能多的抗疫物资。

江帆说，病毒没有国界，在地球家园，人类同属一个命运共同体，面对病毒，谁都无法独善其身，因此抗击疫情需要国际社会携手应对。

为深化疫情防控国际合作，发挥我国负责任大国作用，商务部与相关部门密切协作，着力打通需求对接、货源组织、物流运输、出口通关、标准认证等方面突出堵点，同时加强出口产品质量监管，有序扩大医疗物资出口。

江帆通报，截至4月4日，已经有54个国家（地区）以及3个国际组织和中国企业签署了医疗物资商业采购合同，另外还有74个国家和10个国际组织正在与中国企业开展商业采购洽谈。

“接下来将加大两个方面的工作，一是加快出口更多国际社会所需要的医疗物资，二是严控质量，规范秩序，为共同应对全球疫情、构建人类命运共同体做出中国贡献。”江帆最后说。 

(责编：欧阳易佳、李栋)


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