张文宏“硬核”金句又来了：防火防盗防邻居 酒精喷快递是洁癖

人民网北京4月5日电 新冠肺炎疫情目前正在全球加速蔓延，为帮助广大在法留学生和华人华侨更好地了解疫情、应对疫情，北京时间4月4日18：00（巴黎时间4月4日12：00），中国驻法国大使馆邀请张文宏教授与在法华人华侨、留学生等通过人民网“人民好医生”客户端进行在线交流，回答海外同胞们关心的疫情发展、个人防护等热点问题。

在90分钟的节目中，张文宏回答了大家最关切的问题，其中不乏很多生动有趣的“硬核”防护金句。

1. 法国疫情在4月份达到控制，我认为这是大家可以期待的。最艰难的时候已经过来了，或者已经过了一半了。

详细：欧洲的这些国家，他们的整体应对能力，都是非常强的，他们经过早期的一些慌乱，现在已经迅速地恢复了他们自己应对这些疫情的能力。我们也已经看到，法国的新增病例数，没有一开始增长得那么快，所以，最终它的疫情在4月份达到控制，我认为这是大家可以期待的。现在从疫情的发展来讲，应该是大家最艰难的时候，最艰难的时候事实上已经过来了，或者已经过了一半了。

2. 居家隔离最大的问题是心理的问题。我明确地告诉你，80%的人肯定没事，60岁以下的死亡风险是极低的。

详细：我现在告诉你，80%的人肯定没事的。而且今天我可以明确地告诉你，年纪轻的，如果是在60岁以下的，我们（患新冠肺炎死亡）的风险是极低的，除非你有基础的疾病。80%的人最终待在家里都能解决问题，特别是年轻人，年轻人估计95%待在家里把这个问题都给解决了。

3. 心态，睡眠，营养，这三点都调节好，只要在家里坚持7-10天，基本上你都可以突破这个疾病对你的影响。

详细：你在家里，只要几条做得到，事实上你都可以做得非常好。第一，要有很好的心态。如果年纪比较轻的，你把自己的心态调节好。第二点，睡眠调节好。第三点，营养调节好。这三点都调节好，只要在家里坚持七到十天，基本上你都可以突破这个疾病对你的影响。

4. 什么时候要立刻去医院？最明确的信号是：你觉得自己的力气不够了。做一点点家务都喘，到门口倒垃圾都觉得气接不上来。应该第一时间去急诊。

详细：在有一种情况下面，你可能需要去医院，也就是说，有非常明确的肺部的损害，你怎么知道自己肺部损害呢？发烧这些都不是最主要的，咳嗽也不是最主要的，最最主要就是你觉得自己的力气不够了，怎么是力气不够呢？比如做一点点家务都喘，到门口倒垃圾都觉得气接不上来。这时候应该第一时间去急诊，到医院第一件事就是查血氧浓度。然后给你的一个治疗，主要是氧气治疗。

5. 居家时有很多问题，但你的病确实不是很重，但是就想找医生聊聊。哪些医生会理你呢？就是你的祖国医生会理你。

详细：大家在居家过程当中，如果觉得有很多问题想找人问也问不到，打电话给法国的家庭医生，也不理你。你的病确实不是很重，但是就想找医生聊聊。你说哪些医生会理你呢？就是你的祖国医生会理你。比如你就可以点进华山医院的官网，里面就有免费在线咨询，你任何的症状，他们都回答你。在我手里也指导了好几个人，他们现在对我都表示非常感谢。事实上不是感谢我给他提供的治疗，而是给他提供了免除恐惧的需求。我希望在法国居住的所有的人，不要为新冠病毒而恐惧，但是要注意防范。

6. 出门戴口罩，乘电梯时用牙签或纸巾碰触，回家先洗手，只要坚持这几点，你得新冠的概率，我不说是零，但至少可以接近于零。

详细：假设你的邻居得新冠了，你跟他共用电梯，你有没有风险？当然有风险。怎么防备呢？你只要做几招就可以了。第一，出门戴口罩。法国人现在看见你戴口罩不开心，没问题，你就电梯里戴一戴，电梯里出来你就把口罩摘了。第二，电梯的按纽不总是安全的，所以在你的袋子里放几枚牙签，你去按电梯的时候，就用牙签，出门之后牙签就扔掉了，或者用餐巾纸，餐巾纸卷好了就扔掉了。出了门以后，这双手就不可以再摸鼻子和嘴巴。回到家里来，第一件事情把手给洗了。你只要坚持我前面讲的几点，我认为你得到新冠的概率，我不说是零，但至少可以接近于零。

7. 在乘飞机的时候要防火防盗防隔壁邻居。两个人不许同时吃饭，讲话时至少有一个人是戴口罩的。

详细：飞机的气溶胶，每隔一个小时过一遍，让你感染的风险是多少呢？我认为是没有感染的风险。就算有感染，也是让坐在你旁边的这位兄弟感染的，就是你们俩个人有摘下口罩，密切的交谈。所以，在乘飞机的时候也要防火防盗防隔壁邻居。我们要保持一定的距离，两个人讲话，至少有一个人是戴口罩的，两个人吃饭，不许同时吃饭。东西要吃的，但是记住一点，不许同时吃饭，同时吃饭，风险极高，只能大家轮流吃饭，这是最好的办法。

8. 为什么法国年轻人感染率在上升？因为在新冠爆发以后，老年人喜欢待在家里面，年轻人还在外面社交聚会。

详细：你知道为什么在法国、德国是年轻人容易感染呢？因为在新冠爆发以后，老年人喜欢待在家里面，大多数感染的人都是通过聚会获得的。这个时候，所有的social是这次感染的主要原因，谁在social？就是年轻人在social。social的都是年轻人，年轻人被感染，这是理所当然的。为什么现在出现重症的年轻人高了呢？因为感染的年轻人多了，感染的老年人少了。重症的比例就在这里面产生了。所以没有感染就没有重症。没有social就没有感染。

9. 你今天买的任何东西，是否都要用酒精喷一遍呢？这个做法，我觉得类似于是洁癖，完全可以不去做它，这种喷的价值也是极其低下的。

详细：在上海，人家快递给我的话，我也是毫不犹豫的拆开。但是有一个建议，你把外包装拆开以后，把里面的东西倒出来，把外包装扔掉。你只要把它处理掉以后，洗个手，这个问题就完全可以解决。

是否都要用酒精喷一遍呢？我个人觉得，用酒精把外包装全部喷一遍也是蛮费了，如果非要去喷，我也没有意见，你去喷就好了。但是，这种喷的价值也是极其低下的。我觉得类似于是洁癖，完全可以不去做它。

10. 从哪些症状上可以来区分普通流感和新冠肺炎？我比较直接的告诉你，你没有办法区别两者疾病的差异。因为轻症的处理都是一致的。很多事情不需要搞得清楚的，

详细：我比较直接的告诉你，你没有办法区别两者疾病的差异。所有的呼吸道疾病，感染的时候都有相同的症状，发烧、咳嗽，还有全身酸痛。对于一个没有学过医学的人来讲，事实上你是很难区分的。一般的感冒，你区分它和不区分它，采取的措施都是一样的，那你为什么检测呢？第二点，无数的人会跑过去检，会造成检测的挤兑，检测的挤兑会出现什么问题？真正重症的病人想检，他排队排不上。我建议你不要搞得很清楚，很多事情不需要搞得清楚的，搞得清楚和不搞清楚，就那么一回事。

11. 病毒感染的时候，我们的免疫系统就开始启动，如果不给充足的营养，我们的淋巴细胞就没有能量，到最后抗疫失败的概率就很高。

详细：所有的病人，在生病的早期，如果没有非常多的能量补给，是不足以在未来七到十天把这个病毒给清除掉的。你要知道，每一次生病毒感染的时候，我们的免疫系统就开始启动，如果不足以给充分的营养，这个病毒启动，我们的淋巴细胞的能量就没有，到最后我们抗疫的失败的概率就很高。

粥当然可以喝，但是主要是多喝牛奶，多吃鸡蛋，你说我胃口不好，怎么吃得下，不吃也得吃。

12. 如果你要在路上带一点食品，不是方便面，也不是饼干，是什么东西？应该是牛肉干。蛋白质是你抵抗疾病最最重要的东西。

详细：很多人在路上吃一些方便面，吃一些饼干，这种吃法完全是错的，如果今天你要在路上带一点食品，不是方便面，也不是饼干，是什么东西？应该是牛肉干。蛋白质是你抵抗疾病的最最重要的东西。方便面饼干这些高碳水化合物，对我们抵抗疾病作用是微乎其微。所以，我今天劝告所有回国的同学，在路上要吃东西的，你把口罩摘开一小会没有关系的，只要坐在你旁边的人和你不要同时把口罩摘开，这个是不危害你的。东西一定要吃的，牛排、鸡蛋、牛奶是我们抗疫的最好的一个方法。

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