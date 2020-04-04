张文宏解析：为什么海内外在戴口罩问题上出现巨大差异？

张文宏在线交流

人民网北京4月4日电 新冠肺炎疫情目前正在全球加速蔓延，为帮助广大在法留学生和华人华侨更好地了解疫情、应对疫情，北京时间4月4日18：00（巴黎时间4月4日12：00），中国驻法国大使馆邀请张文宏教授与在法华人华侨、留学生等通过人民网“人民好医生”客户端进行在线交流，回答海外同胞们关心的疫情发展、个人防护等热点问题。

一位来自看点直播的网友提问，海内外在是否戴口罩这一问题上，为什么观念差异巨大？

张文宏强调，出现这样的情况首先是文化差异、生活习惯不同。在东亚地区，像日本，没有疫情的时候，人们也戴口罩，可能为了防过敏。在香港，平时也会看到很多人戴口罩。在一些拥挤的大城市，人们都喜欢戴口罩。戴口罩，一是防疫，另外是保持一定的距离。这个习惯一直被东亚的一些地区所接受。

但是，在欧洲，人们见面是非常热烈的，有亲吻礼，有贴面礼等，戴着口罩进行亲密的社交，被他们认为是不礼貌并且不能忍受的。

其次，这种现象与戴口罩对防疫的效率有关。如果一个地方生病的人是少数，戴口罩防疫的效率是极低的，还会造成大量的口罩稀缺，让该戴的人戴不上，比如病人、医生都没有充足的口罩戴，应该防的人没有被防，不需要防的人乱防。

如果人群中感染新冠肺炎病毒的比例增高，那么戴口罩对防疫的效率也随之提高，支持戴口罩的会多起来。张文宏举例解释，“比如本来在一万个人当中碰到新冠肺炎病毒的人只有万分之一，突然变成了万分之一百，意味着戴口罩预防的效率就从万分之一到了万分之一百，提高了一百倍。如果提高了一百倍，仅仅是戴个口罩就可以做到，人们自然会更加支持戴口罩。”（王晓华）

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