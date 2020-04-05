聚焦分餐制:你加入吗？全国多地推行公筷公勺行动

四川火锅店周到的服务全国闻名。随着新冠肺炎疫情防控形势向好，一项新的服务加入这个行列——备公筷。许多成都人出门第一餐都选择火锅，大部分人发现，他们面前摆放的筷子从以前的一双变成了两双。

走进长春市一家东北菜馆，桌上摆放着公筷公勺，顾客在餐厅用餐时，每个餐位之间保持不少于1米的距离，并实行“同排隔位”“对面错位”的座位安排。顾客落座后，服务员第一句话提醒道，“欢迎就餐时使用公筷公勺”。

餐桌上多放一副公筷公勺，每人两副筷子，其中一副是公筷……随着全国多地纷纷出台措施推行公筷公勺，积极倡导文明用餐，你的生活也正在发生着改变。

在北京，“公筷行动公约”发布，引导市民就餐时使用公筷，并拟将倡导分餐进食、公筷公勺的文明生活方式纳入《北京市文明行为促进条例》；浙江省十个部门联合倡议在单位食堂、餐饮行业、居家生活中，全面推进“公筷公勺”；江苏泰州3月9日出台全国首个《公勺公筷使用规范》地方标准，对公筷公勺的使用方法等进行规范；3月初，成都五部门联合发出的公筷公勺行动倡议书，要求餐饮企业服务人员温馨提醒引导用餐者使用“公筷公勺”。

在餐饮行业，关于推行公筷公勺的“餐桌革命”正在兴起。

中国饭店协会日前发布倡议，引导餐饮企业开展公筷公勺双筷健康行动，做健康饮食习惯的倡行者。倡议提出，餐饮企业对围桌合餐主动提供公筷公勺或双筷，引导客人正确使用，阻断餐桌上的疾病传染途径。有条件的情况下，提供分餐制服务，提升健康服务理念，培养客人健康文明用餐意识，倡导餐桌文化新风尚。

各地的餐饮业也纷纷行动起来：山东省近日发布《餐饮业分餐制设计实施指南》，积极推广分餐制，采用“分餐位上”“分餐公勺”“分餐自取”等方式提供分餐服务，已得到全省1500多家旅游饭店的积极响应；广州市29家餐饮龙头企业、星级酒店等，主动推行公筷制；江西则发布“文明用餐行动”，要求餐饮服务行业主动提供公筷公勺，推广“分餐制”“公筷制”“双筷制”，引导消费者养成健康卫生的用餐习惯。

在医疗卫生领域，实行分餐、使用公筷公勺备受机构和专家们的推崇。

根据世卫组织统计，食源性疾患的发病率居各类疾病总发病率前列，而在疾病的各类传播途径中，唾液是主要途径之一。北京协和医学院教授张宏冰指出，传统的合餐制为健康埋下隐患，可使多种病毒、细菌在就餐者之间传播，比如幽门螺旋杆菌、感冒病毒等都可能在相互夹菜时不经意间传染给他人。

然而，每当有流行性传染病暴发，分餐制都会被大力倡导。2003年非典疫情期间，中国饭店协会专门制定《餐饮业分餐制设施条件与服务规范》，但随着非典疫情的结束，分餐制也逐渐被抛在脑后。

目前推行公筷公勺制，是低成本高效率保证餐饮卫生健康的有效之举。不少专家指出，分餐制还是要从改变观念开始，从每一个人做起，建议能分餐的尽量分餐，确实不能分餐的做到一菜一公筷，一汤一公勺。

疫情之下，你是否愿意养成更加卫生健康的用餐习惯，加入使用公筷公勺的行列，推动分餐制落地落实吗？为了健康，你愿意“分”起来吗？（参与采写：胡旭、邓瑞璇、陈国峰、孟含琪、邱冰清）