破百万！全球疫情数据为何如此惊人

世界卫生组织总干事谭德塞在3日的例行记者发布会上宣布，全球累计确诊病例已超百万，累计死亡病例超5万。目前，疫情已蔓延至全球200多个国家和地区。 美国约翰斯·霍普金斯大学4日发布的全球新冠疫情最新统计数据显示，全球累计确诊病例数已超过110万例。数据何以如此惊人？

认知不够

按世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安的说法，今天的疫情其实是至少两周前感染情况的集中体现。虽然目前各国都已出台空前严格的抗疫措施，但要看到显著效果仍需时日。

换句话说，两周甚至更早之前，不少国家的政府和民众对疫情威胁认知不够，未能采取足够有效的防控措施。

以最新的疫情“震中”美国为例。美国《科学》杂志1日一篇文章用“支离破碎、混乱不堪”来形容美国的疫情应对工作。文章指出，美国“缺乏强有力的全国性协调”，“政治领导人发出的保守信息”给抗疫带来困扰。事实上，直到3月11日晚间，美国总统特朗普在全国电视讲话中仍在向国民传达疫情并不严重、感染风险“非常、非常低”的信号。

美国领导层对疫情尚且“轻描淡写”，普通公众对疫情的认知自然大打折扣。《纽约时报》1日报道，两周前得克萨斯大学奥斯汀分校约70名学生还在春假期间举行派对，如今44人新冠病毒检测呈阳性，更多学生正接受检测。

检测不足

随着各国检测范围扩大和检测效率提高，全球病例数猛增，这也正说明此前检测的严重不足是造成疫情恶化的重要原因。

2月中旬，美国每百万人中只有约2.4人接受检测。此后至3月初，随着美国扩大检测范围，确诊人数迅速增加。但截至3月28日，美国每百万人中仍只有2250次检测。目前美国已为大约100万人做了新冠病毒检测，每天检测量达到10万份样本。

在疫情严重的欧洲，缺乏检测试剂盒和快速检测方法仍是各国面临的难题。据英国《金融时报》3月20日报道，新冠病毒RNA提取试剂盒的供应链已达到极限。

资源紧张&管理欠缺

上海市医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏认为，病亡率主要取决于疾病管理以及医疗资源管理。

在疫情严重的意大利和西班牙，医疗资源不足，加之两国人口老龄化等问题，是病亡率高的主要原因。据《纽约时报》报道，意大利是欧洲人口老龄化程度最高的国家，65岁及以上年龄人口占比达23%，该国许多死亡病例都是八九十岁的老年人，他们感染病毒后更易诱发致命并发症。西班牙同样老年人口众多，且养老院缺乏足够的医疗资源。

而德国病亡率低正是得益于充沛的医疗资源和高效管理，以及及早采取措施等因素。

新华社记者 刘曲

（据新华社日内瓦4月4日电）