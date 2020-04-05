北京疾控通报境外输入病例 跨国旅行具有较高感染风险

一名留学生在疫情高发期，从美国飞往荷兰经比利时到达英国，在英国多地参观，回到北京后确诊。昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍了4月3日报告的境外输入确诊病例相关情况，并提醒，目前跨国旅行具有较高感染风险。

庞星火说，4月3日，本市新增报告境外输入新冠肺炎病例2例，两名患者均为女性，其中一名从西班牙回国，另外一名从英国回国。

病例1，女，无业，与女儿一起在西班牙马德里生活。她也是3月20日国航CA908航班1名确诊病例的密切接触者。3月20日，这名女患者乘坐国航CA908航班从西班牙出发，3月21日到达北京首都机场。航班飞行期间，她相邻的男性乘客申报曾有发热症状，于是男乘客被工作人员直接带至机上隔离区，在机上测量体温为39℃。抵京后这名男乘客由120转运至北京地坛医院，3月21日确诊，临床分型为普通型。

这位女患者抵京后经海关检测，体温达到38℃，随即由120救护车送至北京小汤山医院。3月22日、3月23日、3月24日先后进行新型冠状病毒核酸检测，结果均为阴性。因这名患者有其他基础疾病，3月29日被转至佑安医院治疗，3月30日复查新型冠状病毒核酸检测结果为阴性，4月1日、4月3日检测结果呈阳性。结合患者境外旅行史、肺部影像、血液检查等其他诊断依据，4月3日被诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

病例2，女，在美国留学。2月29日，她从美国底特律飞往荷兰鹿特丹，3月8日从荷兰鹿特丹乘火车经比利时布鲁塞尔至英国伦敦。3月9日至3月16日与同行的老师、同学共16人赴伦敦城南、城东、西南部小镇、某郊区庄园、圣保罗大教堂、格林威治等多地参观。3月17日她从英国伦敦出发，经埃塞俄比亚转乘埃塞俄比亚航空ET604航班飞往北京，3月19日抵京，前往集中医学观察点进行隔离观察。3月26日出现咽痛，未报告；3月29日出现咽干，未报告；3月31日隔离点对观察对象进行新型冠状病毒核酸主动筛查，4月1日患者检测结果为阳性，随即由120救护车送至北京小汤山医院就诊。结合她的境外旅行史、肺部影像、血液检查等其他诊断依据，4月3日被诊断为确诊病例，临床分型为普通型。患者自述，与其同行赴英的16人中，有1名美国籍学生于3月14日发热，1名美国籍老师于3月30日确诊。

庞星火说，病例1在境外的生活地疫情严重，回国途中又与新冠肺炎确诊病例有过近距离接触；病例2在疫情高发国家仍进行多国旅行，并接触过发热患者和确诊病例。这说明目前跨国旅行具有较高的感染风险。病例2在隔离观察期间两次出现症状，但都未及时报告，存有侥幸心理。庞星火特别提醒有境外生活旅行史的入境人士，要密切关注身体异常变化，在观察期间要及时报告并就诊。（记者 贾晓宏）