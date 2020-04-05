入境观察期满 未在次日前返京将再隔离14天

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会第71场召开。发布会上，本市发布“入境人员在第一入境点观察期满后进京政策措施”。根据政策，在第一入境点集中观察期满14天，经核酸检测阴性，可于集中观察期满当天或次日直接进京，如未在这两日内返京，均要执行居家或集中观察14天。

第一入境点观察期满后可就地分流

3月24日开始，国内部分国际航班从指定第一入境点入境，旅客在第一入境点所在城市实施检疫并办理入境手续，之后就地进行集中医学观察。“现在14天的集中医学观察即将期满，有些旅客提出不知道下一步该怎么办，旅客的家人也担心亲人能否如期顺利回京，而所在社区的一些居民也担忧这些人员回来后是否安全。”北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室副主任、市委组织部副部长张强表示。

张强介绍说，针对大家关心的这些问题，北京研究制定了“关于入境人员在第一入境点观察期满进京有关政策措施”。按照措施要求，入境人员须在第一入境点进行14天的集中医学观察。观察期满经核酸检测为阴性的，解除医学观察后就地分流，各自返回目的地。

出具证明后可于当天或次日直接进京

集中观察期满14天后，如何才能返京？根据昨日发布的政策要求：在第一入境点集中观察期满14天，经核酸检测阴性，并于集中观察期满当天或次日直接进京的人员，要由当地提前向本市提供《指定第一入境点入境进京人员信息表》，观察期满后，出具集中观察期满证明。

“人员进京前需向居住社区报告，说明集中观察情况及进京日期，便于社区掌握，为大家回京提前做好准备。”张强表示，进京时若因数据更新滞后，致使在机场、火车场站、公路卡口受阻的，可向相关站点出示集中观察期满证明，自行返回社区。据介绍，进京人员到达社区后，将由所在社区核实《指定第一入境点入境进京人员信息表》并做好登记，办理小区出入证件，可不再进行居家观察，但是需要接受社区健康监测管理。社区将提醒本人做好个人防护，如有异常情况要求及时向社区报告。

未在期满当天或次日返京将再隔离

值得注意的是，按照此次出台的“入境人员在第一入境点观察期满后进京政策措施”，在第一入境点集中观察期满14天，经核酸检测阴性，但没有在集中观察期满当天或次日直接进京的人员，仍要执行所有返京人员均需居家或集中观察14天的政策。

另外，对于驻华使团人员，则将按照有关驻华使团人员管理办法执行。“这些措施在执行过程中，还将根据疫情形势发展变化适时调整。再次感谢广大市民在疫情防控中给予的支持、理解和配合。”张强说。文/本报记者 林艳 李泽伟

案例

北京累计6名外籍人士确诊 防控政策一视同仁

北京市政府外办副主任李辉介绍，新冠肺炎疫情发生以来，北京市高度重视并积极做好在京外籍人士疫情防控工作，将外籍人士统一纳入全市防控工作体系，本着“中外一致、一视同仁”的原则落实各项疫情防控措施。截至目前，北京市外籍累计确诊病例6例，其中有4例是输入型病例。

李辉介绍，当前北京市出台的各项疫情防控举措既是世卫组织的建议，也是各国普遍采取的防控措施。所有措施对中外人士都是一视同仁的，既不会因为是外籍人士就采取更严格的措施，也不会因为是外籍人士就放松防疫要求。如果违反中国的法律和北京的防控政策，外籍人士也会受到法律的制裁，依法处罚。

同时，北京市也为在京外籍人士提供关心关爱服务，及时发布多语种信息和有关政策措施，加大语言服务保障力度，为部分困难群体提供必要的防疫保障，“据我了解，绝大部分在京外籍人士都能够按照我市有关疫情防控工作要求，积极配合和落实我市出台的各项疫情防控措施，当前，疫情防控还远远未到可以松劲歇气之时，我呼吁在京外籍人士遵守北京防疫规定，支持配合各项防疫举措，我们也将一如既往地为广大在京外籍人士的工作生活提供各项服务保障。”

一女子在西班牙回国航班上接触过确诊病例

某女，无业，在西班牙马德里生活，为3月20日国航CA908同航班一名确诊病例的密切接触者。该女乘客于3月20日乘国航CA908航班从西班牙出发，于3月21日到达北京首都机场。

航班飞行期间该女乘客相邻男性乘客因健康申报曾有发热症状，被工作人员直接带至机上隔离区，测量体温为39℃，抵京后由120转运至地坛医院，于3月21日确诊新冠肺炎病例，临床分型为普通型。该女乘客抵京后经海关检测体温38℃，即由120救护车送至北京小汤山医院就诊，3月22日、23日、24日采集患者标本进行新冠病毒核酸检测，结果均为阴性。

因有其他基础疾病，该女乘客3月29日转佑安医院治疗，30日复查新冠病毒核酸检测结果为阴性，4月1日采集标本，检测结果呈阳性。

结合患者境外旅行史、肺部影像、血液检查等其他诊断依据，4月3日该女乘客被诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

在美留学生赴英参观期间与确诊病例同行

某女，在美国留学。2月29日从美国底特律飞往荷兰鹿特丹，3月8日从荷兰鹿特丹乘火车经比利时布鲁塞尔至英国伦敦。

3月9日至16日其与同行的老师、同学共16人赴伦敦城南、城东、西南部小镇、某郊区庄园、圣保罗大教堂和格林威治等多地参观。17日从英国伦敦出发，经埃塞俄比亚转乘埃塞俄比亚航空ET604航班飞往北京，19日抵京，前往集中医学观察点进行隔离观察。

3月26日其出现咽痛，未报告；29日出现咽干，未报告；31日隔离点对观察对象进行新冠病毒核酸主动筛查，4月1日检测结果为阳性，即由120救护车送至北京小汤山医院就诊。结合患者境外旅行史、肺部影像、血液检查等其他诊断依据，3日被诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

患者自述，与其同行赴英的16人中，一名美国籍学生于3月14日发热，一名美国籍老师于3月30日确诊。本组文/本报记者 林艳 李泽伟