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张文宏：外包装上病毒残留的风险非常低，用酒精喷很浪费

2020年04月04日20:19 来源：人民网-人民健康网

张文宏在线交流

人民网北京4月4日电 新冠肺炎疫情目前正在全球加速蔓延，为帮助广大在法留学生和华人华侨更好地了解疫情、应对疫情，北京时间4月4日18：00（巴黎时间4月4日12：00），中国驻法国大使馆邀请张文宏教授与在法华人华侨、留学生等通过人民网“人民好医生”客户端进行在线交流，回答海外同胞们关心的疫情发展、个人防护等热点问题。

全法学联发言人郭德贤提问：我们从超市里买回来的东西，外包装上病毒残留的风险到底有多高？喷稀释的酒精或者把买回家的物品放置在某处，72小时之后再触碰是否有效？

“外包装上病毒残留的风险非常低。”张文宏表示，在干燥的环境里面，病毒停留时间比较短暂，有时候是几个小时，有的时候是一天。通过接触有病毒的外包装而感染新冠肺炎，这种概率本身是微乎其微。

张文宏说：“在中国，我没有听说过对在超市里买的货物的外包装有任何的担忧，在上海，如果有快递，我也是毫不犹豫的拆开。对此我的建议是，外包装拆开以后，可以及时地将其丢掉。处理结束后认真洗手即可。”

对于是否都要用酒精喷一遍呢？张文宏认为，用酒精把外包装全部喷一遍比较浪费，如果非要去喷，也可以。但是，这种喷的价值是极低的，只能算是寻求心理安慰。

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(责编：李轶群、许晓华)


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