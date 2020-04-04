张文宏：留学生外出要做好防护，多吃牛奶、鸡蛋、牛排

张文宏在线交流

人民网北京4月4日电 新冠肺炎疫情目前正在全球加速蔓延，为帮助广大在法留学生和华人华侨更好地了解疫情、应对疫情，北京时间4月4日18：00（巴黎时间4月4日12：00），中国驻法国大使馆邀请张文宏教授与在法华人华侨、留学生等通过人民网“人民好医生”客户端进行在线交流，回答海外同胞们关心的疫情发展、个人防护等热点问题。

全法学联发言人郭德贤向张文宏提问：留学生在预防新冠病毒时，除了要少出门以及出门时要增加防护和勤洗手，还能通过哪些方式来提高自身免疫力。

张文宏在回答时表示，预防新冠病毒并不意味着完全的自我封闭，而是要合理外出并做好防护。

第一，超市购物，采买生活用品和食物是必要的生活保障，家里冰箱食物储备要多一些。尽管出去的次数少，但是应该购入充足的食物。在外出购物时，可以选择人少的超市，使用自动付款机结款，购物时在超市里全程戴口罩，结束后尽快回家，消毒洗手。

第二，早间无人的时候，可以外出适当进行晨练。早间在人不多并且空旷的地方进行跑步等锻炼身体的运动是可以的，但是如果人多了要及时回家。

张文宏还对疫情期间的饮食和营养摄入进行了建议，留学生居家期间首先要摄入足够的维生素和各种微量元素。所有食材所包含的营养元素都具有抵抗新冠病毒的效能，营养均衡对人体极为重要。其中最重要的是补充蛋白质，足够的蛋白质的摄入，是我们人体抗疫的第一需求，建议大家要喝足够的牛奶，吃足够的鸡蛋，隔三差五可以吃一次牛排。

对于有回国打算的留学生，在途中不要过度紧张，一定要吃东西，用蛋白质食品代替方便面和饼干之类的高碳水化合物。

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