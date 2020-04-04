张文宏：居家人群需克服心理恐惧 注意防范即可

张文宏在线交流

人民网北京4月4日电 （刘卿）新冠肺炎疫情目前正在全球加速蔓延，为帮助广大在法留学生和华人华侨更好地了解疫情、应对疫情，北京时间4月4日18：00（巴黎时间4月4日12：00），中国驻法国大使馆邀请张文宏教授与在法华人华侨、留学生等通过人民网“人民好医生”客户端进行在线交流，回答海外同胞们关心的疫情发展、个人防护等热点问题。

节目中，法国华人华侨会主席任俐敏提出疑问，目前法国医院只收重症患者，要求轻症患者居家隔离观察，轻症患者居家期间该如何治疗？

对于居家人群的建议，张文宏表示，在与法国同胞的交流过程中发现，感染后治疗并不是最大的问题，心理问题才是最重要的，有些人自己并未被感染，却产生心理恐惧。

“我个人认为，80%人群不需要去医院就诊，只需要做好以下三点：调整好心态，调节好睡眠，调理好营养。”张文宏认为，60岁以下的年轻人感染新冠病毒后死亡的几率极低。

什么时候需要去医院呢？张文宏回答，最明确的信号是：你觉得自己的力气不够了。比如做一点点家务都喘，到门口倒垃圾都觉得气接不上来。这时候应该第一时间去急诊，到医院第一件事就是查血氧浓度。

张文宏建议，如果感觉身体不适情况与新冠肺炎症状相似，应首先联系当地家庭医生，让他给予你诊断建议；若无法联系到家庭医生，可登陆国内线上咨询网站，例如华山医院官网等可免费提供症状咨询；如果出现严重的肺部功能无法支撑患者的相关活动，则需及时联系当地大使馆，启动必要的治疗帮助。

“居家人群不要慌张，不要为新冠病毒恐惧，注意防范即可。”张文宏表示。

点击观看频