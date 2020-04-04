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国家卫健委：新增无症状感染者64例 其中境外输入26例

2020年04月04日15:21 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月4日电 （许晓华）4日，国务院联防联控机制就做好疫情期间粮食供给和保障工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报了疫情情况。

4月3日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例19例，其中18例为境外输入病例，1例为湖北本土病例；新增死亡病例4例，全部为湖北病例；新增疑似病例11例，均为境外输入病例。当日新增治愈出院病例180例，解除医学观察的密切接触者2346人，重症病例减少48例。

境外输入情况：现有确诊病例698例，其中重症病例17例；现有疑似病例114例。累计确诊病例888例，累计治愈出院病例190例，无死亡病例。

截至4月3日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1562例，其中重症病例331例；累计治愈出院病例76751例，累计死亡病例3326例，累计报告确诊病例81639例，现有疑似病例114例。累计追踪到密切接触者712088人，尚在医学观察的密切接触者18286人。

湖北当日新增确诊病例1例，新增治愈出院病例150例，新增死亡病例4例，均为武汉病例；现有确诊病例834例，其中武汉830例，这里面重症病例303例，其中武汉300例。累计治愈出院病例63762例，其中武汉46611例；累计死亡病例3207例，其中武汉2567例；累计确诊病例67803例，其中武汉50008例。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者64例,其中境外输入26例；当日转为确诊病例3例，其中来自境外输入2例；当日解除医学观察58例，其中来自境外输入6例。尚在医学观察无症状感染者1030例，其中境外输入239例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1236例，其中香港特别行政区845例，澳门特别行政区43例，台湾地区348例。 

(责编：刘卿、李栋)


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