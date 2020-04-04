全球疫情让地缘热点集体降温

新冠肺炎疫情暴发已有3个多月，打开任何媒体的新闻频道特别是国际新闻，下拉很多栏或回翻不少页都会发现，新冠病毒已成为“屏霸”，所有非疫情新闻似乎都无足轻重。《经济学人》某期封面形象地给世界地图贴上“Closed（停业）”标签，仿佛自转又公转的地球已缓缓刹车，四通八达川流不息的世界正在封冻，人类家园以民族国家或治权疆域为界，纷纷关闭门窗，阻隔与街坊四邻的来往……

有趣的是，大多数地缘热点也随疫情嚣张而集体降温，淡出人们的视野。无论何种政治体的行为，都得依托人员、信息、资金和物资等资源流动与配置，当这些关键要素都要为人类基本生存需求而聚集或调度时，地缘热点自然无关痛痒，哪怕只是暂时搁置。

3月底，控制加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列展开合作，接收由世卫组织捐赠的抗疫医疗物资和设备，以应对医疗资源严重不足的困境。哈马斯与以色列这对几乎天天白刀子进红刀子出的死敌，居然都忙于各自疫情应对甚至联手协防，难得消停的加沙地带意外出现“罕见平静”，当地居民连续一个多月没有听见象征流血冲突的爆炸声。同时，以色列与约旦河西岸的巴勒斯坦主和派力量也搁置政治争端，停止相互指责，携手遏制疫情共克时艰。

以色列东邻叙利亚过去半年间如火如荼的厮杀最近也奇迹般刹车。与叙俄联军争夺伊德利卜省的土耳其军队发现数例新冠病毒感染者，并导致500多名官兵被隔离，土耳其总统埃尔多安为此紧急呼吁暂停交火。同时，叙利亚也进入紧急防疫状态，原本由莫斯科飞往大马士革的伊尔76军用货机，不得不卸下武器、弹药和装备，上载输送口罩、检测设备和相关药品。

与以色列间接在叙利亚交战的伊朗，因疫情危重而打乱地缘博弈节奏。几个月来，伊朗几乎每天都在敦促美国解除封锁和制裁，呼吁国际社会对美施压舒缓人道灾难。无论是从波斯湾直插地中海的“什叶派之弧”，还是经由也门胡塞武装迂回贯通波斯湾与红海的海空通道，波斯湾西岸大部分南北两大走廊过去一路畅通，如今，“闭关锁国”引发的人流、物流、资金流梗阻乃至中断，导致连成片的伊朗势力范围破碎为“地缘群岛”，而每个“岛屿”都在艰难地对付新冠病毒这个超越地缘关系和阵营冲突的人类共同敌人。

同样，百日前打得不可开交的利比亚内战双方也变换频道，将作战模式调整为抗疫模式。控制首都的民族团结政府宣布全国进入紧急状态并暂停国际航线，控制大部分国土且围攻首都的国民军发布宵禁令而聚焦防疫抗疫，3月18日起双方战事明显暂停，除各自沿停火线部署少量警戒力量外，主要兵力和装备都用于中心城市的隔离和防疫。

跳出中东看东欧，最大热点乌克兰也因疫情而出现些许立场异动。传统靠山欧美已自顾不暇，航线中断且医疗资源全球性匮乏，导致乌克兰面对疫情独木难支，部分议员吁请政府勿再与欧盟伙伴“暧昧不清”，而应向俄罗斯等国家求援。3月25日，乌克兰议员拉比诺维奇呼吁打破禁忌，与俄罗斯合作抗疫，因为“生命重于一切”。

在东北亚，疫情也给朝美关系提供了保温和润滑的话茬儿。3月22日，朝鲜最高领导人金正恩的妹妹金与正透露，美国总统特朗普给金正恩发来亲笔信，表示愿意协助朝鲜加强疫情防控。3月份，朝鲜3次试射导弹对朝美关系正常化进程停止不前表达不满，但特朗普对朝核问题快速解决兴趣阑珊，加之两艘航母因疫情肆虐而“趴窝”，美国军事威慑能力锐减。这封亲笔信传达的信号很明确，美国无意重返与朝鲜对抗老路。

地缘热点集体突然降温确属罕见，折射出大灾大难关头国际关系以及支撑其基础的人际关系的基本刚需——优先求生与自保。疫情之严峻，就连从不讲国际法原则和文明底线的恐怖组织“伊斯兰国”武装也唯恐避之不及，于3月中发布训令，要求成员远离疫区，也不得将病毒带回控制区，甚至还详细交代如何避免传染他人。

全球疫情给地缘热点降温，战争与冲突伤亡同比大幅度下降，可谓不幸中的万幸。疫情正在改变世界，最大的解构效果是打乱世人习以为常的生存状态、交往方式和思维习惯。灾难与教训会启发人类思考，甚至给战乱土地带来平静、减少杀戮与流血，但不会从根本上消除纷争与冲突，也不会改变灾难后治理世界的模式和彼此发生关系的方式。