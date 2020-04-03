世卫组织驻华代表高力：中国的疫情防控措施有丰富的细节

人民网北京4月3日电 在4月2日举行的新冠疫情防控国际经验分享会上，世界卫生组织驻华代表高力博士表示，中国在此次公共卫生应急事件中的防控措施看似单一，其实有丰富的细节。“由于采取了有效的防控措施，中国原本潜在的增长趋势被压下来了，这充分地说明中国有能力防控此次疫情的发展。”他说。

就中国的疫情防控措施，高力分析，第一，防控风险，并且长期地评估和分析风险。不仅从国家层面，还要进入到省级和社区层面来进行评估，尤其关注社区，以社区为单位考虑隔离和防控方面的问题。

他补充说，除此之外，还要落实到个人层面，通过使用各种工具加强风险评估。比如用以颜色区分的健康码来指示目前是否有接触过病例的风险，进行大数据评估。

“从临床层面看，要建立起5种不同类型的分诊中心，处理有不同问题的人们。比如，发热门诊，病症较轻或者重症患者应该在哪里进行处理。以实现比较细致、核心化、有针对性的处理方案。”高力表示。

“除此之外，中国还在努力使测试、诊疗时没有经济上的负担和障碍。普通的病人获得测试和治疗服务的过程中，取消了原有报销上的限制，并且剩下的费用也是由国家财政加以支持。”高力介绍说，今年前两个月设定了非常多的国家型政策来满足社会弱势群体的需求，风险的评估以及健康医疗体系能力的调整都加强了疫情的防控。

高力指出，基于风险评估采取的防控措施是非常灵活的，可根据是否有病例、是否存在广泛地、积极地传播或社区传播的证据进行调整。

“所有的举措都是国内跨部门的、联防联控的一套协调机制，也获得了财政上对于经济发展和公共卫生健康水平的支持。而且还有一套大数据的支持，以及大规模地对目标人群进行检测，对所有密切接触者、病例非常大规模的筛查，”高力说，这一套中国模式的防控措施，听起来是单一的，但其中各种类型的工具和做法相组合，产生的政策也是非常灵活。它的基础是一个信息结构，这套信息结构是其他国家可以学习并且更深入地分析和理解的。