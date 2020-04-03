中关村管委会：多项措施支持小微企业克服困难

人民网北京4月3日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中关村管委会主任翟立新就促进科技型中小企业发展相关情况进行了介绍。

翟立新表示，复工复产企业特别是小微企业面临着很多难点、痛点和堵点，包括资金、市场、人员、供应链等，亟需帮扶支持。在落实好国家和有关扶持政策同时，中关村管委会也出台了一系列具体措施，帮助企业克服困难。

他介绍说，中关村管委会会同8家金融机构推出了200亿元的“中关村企业抗疫发展贷”，两周时间发放贷款271笔、贷款金额51.2亿元，平均利率3.55%。管委会还拨付了小微企业研发、专利、人才等扶持资金4.3亿元，支持企业4000多家。中关村科技企业孵化器还为在孵企业减免了1.38亿元房租，受益企业达到8000多家。

“针对企业新技术新产品转化应用的问题，中关村管委会先后分三批面向社会发布了370多项抗疫新技术新产品，其中有130多项已经得到了新的应用。”他说。

翟立新介绍，为了缓解疫情对大学生就业和企业用工的影响，前不久中关村管委会会同中关村相关社会组织、知名网络招聘平台，推出为期两个月的公益性网络招聘活动。截至目前，有460多家企业参与，提供了8400多个岗位，已接收1万多份简历。

他表示，下一步，中关村管委会要进一步加大政策落实和服务力度。“我相信，有国家和各方面的大力支持，有企业自身的努力，加上科技企业创新能力强、市场适应能力强、发展潜力大，一定能够克服困难，实行平稳健康发展。”他说。