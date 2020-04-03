科技部：做好四项工作 助科技型企业提升创新能力

人民网北京4月3日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部成果转化与区域创新司司长包献华介绍，为帮助科技型企业更好解决实际问题、提升创新能力，科技部会同有关部门将重点抓好四方面工作。

包献华说，第一，落实好已经出台的支持企业复工复产、激励创新的各项政策，进一步扩大政策受惠面。疫情期间，地方各级科技管理部门组织了上千场“科技政策网络公开课”等活动，面向企业开展政策宣传和解读。

第二，科技部正会同财政部门研究制定具体办法，加大对科技型中小企业研发活动的直接支持。通过成果转化引导基金等方式，引导社会资本加大对科技型中小企业的融资支持。

第三，加大对企业的创新服务力度，组织开展科技人员服务企业专项行动，动员广大科技人员进企业开展成果转化、技术咨询、人才培训等，加大高校院所的科研设施仪器向企业开放共享和服务。

第四，创新政府服务方式。对科技型中小企业评价、高新技术企业认定、科研项目申报、技术合同登记等实行全流程网上办理，做到服务“不见面”、材料“无纸化”。