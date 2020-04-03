科技部谈人工智能发展：引导、支持成关键词

人民网北京4月3日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，科技部高新技术司司长秦勇表示，在疫情防控中，人工智能技术和产品用于疫情分析、识别测温、病毒检测、辅助诊疗等方面，对疫情防控起到了积极作用。

秦勇表示，科技部重视人工智能技术发展，通过制定发展规划、设立重大项目、建立“新一代人工智能创新发展试验区”和“新一代人工智能开放创新平台”等方式，大力推动我国人工智能发展。

秦勇说，这些政策和措施，一方面，对人工智能在我国快速发展起到了积极引导、支持和促进作用。另一方面，激发了全社会对人工智能技术研发和应用示范的积极性。

秦勇表示，人工智能技术用于应对疫情，还处于初期探索阶段，但是长远来看这将是发展趋势。下一步，科技部将继续加大对人工智能发展支持。

他说，在疫情期间，科技部也紧急发布了一批人工智能发展指南，进一步加大对人工智能基础理论、共性技术和关键器件的研发支持。近期，科技部还将结合疫情防控，针对智能医疗，特别是人工智能技术在传染病防治、药物研发等方面的应用，通过“新一代人工智能”重大项目，支持一批研究项目。