科技部谈科技“双创”：四项政策助力发展

人民网北京4月3日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，科技部成果转化与区域创新司司长包献华表示，为进一步推动科技创新创业，科技部会同有关方面将从四方面来扶持科技“双创”发展，提升“双创”的科技含量，以科技创新推动“双创”升级。

包献华介绍，一是实施“双创”载体的提质增效专项行动，引导科技企业孵化器、众创空间、大学科技园等“双创”载体，面向企业打造市场化、专业化、全链条的服务平台，提升服务能力和品牌。

二是加强对“双创”服务机构的评估考核，落实好各项优惠政策。据统计，今年一季度，全国创业孵化机构获得各类政策补贴3.3亿元，为在孵企业减免房租等24.4亿元。

三是发挥龙头骨干在“双创”中的带头作用，通过建立专业化众创空间、创新共同体，带动产业链上中下游中小企业的协同创新。

四是继续组织好“双创”科技活动，通过线上线下相结合的方式，举办成果展览展示、项目对接、创业培训等，活跃“双创”的氛围，提升“双创”的科技含量，以科技创新推动“双创”升级。