财政部：奖励45亿元资金支持新能源车基础设施建设

人民网北京4月9日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，财政部经济建设司司长孙光奇表示，采取以奖代补方式，支持地方开展新能源汽车充电设施建设，截至目前，中央财政已经安排奖励资金45亿元。

他说，充电设施是新能源汽车发展必要的配套设施，近年来财政部会同相关部门大力支持充电设施建设，主要体现在两个方面。

一是采取以奖代补方式，支持地方开展充电设施建设。充电设施建设的责任主体是地方和相关企业。为了支持地方做好充电设施建设，中央财政从2014年起对地方开展充电设施建设给予奖励性补助，奖励资金由地方统筹使用。截至目前，中央财政已经安排奖励资金45亿元。

二是已经形成了中央和地方协同推进建设格局。与新能源汽车相关的支持政策，从一开始主要是支持购置，到后来逐步调整为中央财政支持购置，地方补贴充电基础设施建设和运营。地方原来支持购置方面的资金转为用于支持充电设施的建设和配套运营服务等方面。

孙光奇表示，以上政策已经取得一定成效，到2019年底我国充电设施（即充电桩）数量达到120多万个。但充电设施仍然是短板，主要表现在车多桩少（截至2019年底新能源车保有量380多万）。下一步，将研究优化充电设施建设的奖补政策，进一步调动地方积极性，加快建设进程，尽快改变车多桩少的局面，为新能源汽车消费创造良好的环境。